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20 ноября, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Днепру» в Кубке ФИБА-Европа

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели второе поражение подряд на групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодняшнюю выездную встречу 5-го тура группы F подопечные Ростислава Вергуна начали успешно. Они выиграли в первой половине с перевесом в 8 очков — 46:38. Однако после перерыва картина резко изменилась — хозяева перехватили инициативу и в итоге добились победы со счетом 90:75 (16:25, 22:21, 28:9, 24:20).

В первом круге минчане на своей арене одолели днепрян в овертайме — 108:101. Кроме того, чемпионы Беларуси разгромили в гостях еще один украинский клуб «Киев» со счетом 99:74, а на финише первой половины турнирной дистанции уступили в Софии болгарскому клубу «Левски-Лукойл» — 64:75.

Еще в одном сегодняшнем матче 5-го тура баскетболисты «Киева» у себя дома разгромили «Левски-Лукойл» — 86:66.

Турнирное положение в квартете F после пяти игровых дней: «Цмокi-Мiнск» — 8 очков, «Киев» — 8, «Левски-Лукойл» — 7, «Днепр» — 7.

Встречи заключительного тура пройдут 27 ноября. В этот день минские «драконы» сыграют у себя дома с «Киевом», а «Днепр» примет на своей площадке «Левски-Лукойл».

В следующую стадию континентального турнира выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов.

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