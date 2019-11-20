Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили турецкому «Газиантепу» в матче Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Иван Стребков, набравший 19 очков.

В турнирной таблице группы С «Нижний Новгород» занимает третье место, одержав три победы и потерпев столько же поражений. «Газиантеп» идет шестым с двумя победами и четырьмя поражениями.

В седьмом туре «Нижний Новгород» 4 декабря примет латвийский ВЭФ, «Газиантеп» в этот же день сыграет на выезде с черногорским «Морнаром».