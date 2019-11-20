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20 ноября, источник: ТАСС

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили турецкому «Газиантепу» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 20 ноября. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» со счетом 76:79 проиграл турецкому «Газиантепу» в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Иван Стребков, набравший 19 очков.

В турнирной таблице группы С «Нижний Новгород» занимает третье место, одержав три победы и потерпев столько же поражений. «Газиантеп» идет шестым с двумя победами и четырьмя поражениями.

В седьмом туре «Нижний Новгород» 4 декабря примет латвийский ВЭФ, «Газиантеп» в этот же день сыграет на выезде с черногорским «Морнаром».

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская «Болонья». Лига чемпионов — третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.

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