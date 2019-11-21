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00:57 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли французский «Лимож» в матче Еврокубка

ТАСС, 21 ноября. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в гостях обыграл французский «Лимож» со счетом 92:77 в матче Еврокубка. Встреча прошла во Франции.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком стал форвард российской команды Джонни О'Брайант, набравший 24 очка.

«Локомотив-Кубань» прервал серию из четырех поражений в Еврокубке. В турнирной таблице группы B команда из Краснодара занимает пятое место, одержав в восьми матчах три победы и потерпев пять поражений, «Лимож» с двумя победами идет на последней, шестой строчке. В топ-16 Еврокубка пробьются по четыре лучшие команды из каждой группы.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» 11 декабря примет сербский «Партизан».

Еврокубок — второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.

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