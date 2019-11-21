Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли французский «Лимож» в матче Еврокубка

«Локомотив-Кубань» прервал серию из четырех поражений в Еврокубке. В турнирной таблице группы B команда из Краснодара занимает пятое место, одержав в восьми матчах три победы и потерпев пять поражений, «Лимож» с двумя победами идет на последней, шестой строчке. В топ-16 Еврокубка пробьются по четыре лучшие команды из каждой группы.