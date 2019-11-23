«Зенит» потерпел пятое поражение подряд в Евролиге, уступив «Басконии»

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Испании завершилась победой хозяев паркета со счетом 70:60 (15:18, 19:10, 18:16, 18:16). Самым результативным в составе «Зенита» стал Густаво Айон, на счету которого 18 очков. У победителей 20 очков набросал Торнике Шенгелия.

В других матчах тура французский АСВЕЛ на своем паркете со счетом 72:88 уступил турецкому «Фенербахче», а греческий «Панатинаикос» на выезде оказался сильнее мюнхенской «Баварии» — 87:75.