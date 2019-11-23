«Зенит» потерпел пятое поражение подряд в Евролиге, уступив «Басконии»
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Петербургский «Зенит» проиграл на выезде испанской «Басконии» в матче 10-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Петербургский «Зенит» проиграл на выезде испанской «Басконии» в матче 10-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
Встреча в Испании завершилась победой хозяев паркета со счетом 70:60 (15:18, 19:10, 18:16, 18:16). Самым результативным в составе «Зенита» стал Густаво Айон, на счету которого 18 очков. У победителей 20 очков набросал Торнике Шенгелия.
В других матчах тура французский АСВЕЛ на своем паркете со счетом 72:88 уступил турецкому «Фенербахче», а греческий «Панатинаикос» на выезде оказался сильнее мюнхенской «Баварии» — 87:75.
«Зенит» потерпел пятое поражение подряд и в следующем матче 29 ноября сыграет дома с мадридским «Реалом».