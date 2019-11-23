Баскетболисты ЦСКА уступили «Реалу» в матче Евролиги

Игра в Испании завершилась победой хозяев паркета со счетом 97:81 (23:19, 29:29, 23:16, 22:17). Самым результативным в составе ЦСКА стал Йоханнес Фойгтманн, на счету которого 20 очков и 5 подборов. У «Реала» дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов сделал Габриэль Дек.