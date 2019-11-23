Баскетболисты ЦСКА уступили «Реалу» в матче Евролиги
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА в гостях проиграли мадридскому «Реалу» в матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА в гостях проиграли мадридскому «Реалу» в матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Игра в Испании завершилась победой хозяев паркета со счетом 97:81 (23:19, 29:29, 23:16, 22:17). Самым результативным в составе ЦСКА стал Йоханнес Фойгтманн, на счету которого 20 очков и 5 подборов. У «Реала»
Следующий матч ЦСКА проведет 29 ноября на выезде против испанской «Барселоны».