Минские «Цмокi» сыграют в гостях у «Химок» в Единой лиге ВТБ

После шести поражений подряд «драконам» предстоит сыграть в гостях у лидера подмосковных «Химок». Эти соперники минчан идут первыми, одержав 7 викторий в семи проведенных поединках.

Женская команда «Цмокi-Мiнск» сегодня в центральном матче чемпионата Беларуси встретится на выезде со своим главным конкурентом «Горизонтом». Оба фаворита женского национального первенства провели по 7 матчей и во всех обыгрывали своих соперниц.