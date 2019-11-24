Минские «Цмокi» сыграют в гостях у «Химок» в Единой лиге ВТБ
24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут сегодня свой седьмой матч в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут сегодня свой седьмой матч в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После шести поражений подряд «драконам» предстоит сыграть в гостях у лидера подмосковных «Химок». Эти соперники минчан идут первыми, одержав 7 викторий в семи проведенных поединках.
Женская команда «Цмокi-Мiнск» сегодня в центральном матче чемпионата Беларуси встретится на выезде со своим главным конкурентом «Горизонтом». Оба фаворита женского национального первенства провели по 7 матчей и во всех обыгрывали своих соперниц.