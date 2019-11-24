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17:03 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты «Химок» одержали восьмую победу в Единой лиге ВТБ, обыграв «Цмоки-Минск»

ХИМКИ /Московская область/, 24 ноября. /ТАСС/. Баскетбольный клуб «Химки» победил на свой площадке «Цмоки-Минск» со счетом 77:73 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал центровой белорусского клуба Александре Гаврилович, набравший 20 очков. У «Химок» больше всего очков набрали форварды Энтони Гилл и Сергей Моня (по 17). Защитнику химчан Алексею Шведу был предоставлен отдых, он пропустил эту игру.

«Химки» одержали восьмую победу в восьми матчах и продолжают возглавлять турнирную таблицу. «Цмоки-Минск» потерпел седьмое поражение, не одержав ни одной победы, и занимает последнее, 13-е место.

В следующем матче первенства «Химки» сыграют 2 декабря на выезде с «Нижним Новгородом», «Цмоки-Минск» в тот же день встретится в гостях с эстонским «Калевом».

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