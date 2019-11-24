Баскетболисты «Химок» одержали восьмую победу в Единой лиге ВТБ, обыграв «Цмоки-Минск»

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал центровой белорусского клуба Александре Гаврилович, набравший 20 очков. У «Химок» больше всего очков набрали форварды Энтони Гилл и Сергей Моня (по 17). Защитнику химчан Алексею Шведу был предоставлен отдых, он пропустил эту игру.

«Химки» одержали восьмую победу в восьми матчах и продолжают возглавлять турнирную таблицу. «Цмоки-Минск» потерпел седьмое поражение, не одержав ни одной победы, и занимает последнее, 13-е место.