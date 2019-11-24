Баскетболисты «Пармы» победили «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пермский клуб «Парма» обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пермский клуб «Парма» обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Перми, завершилась со счетом 97:81 (25:14, 24:14, 22:22, 26:31) в пользу «Пармы». В составе победителей 29 очков набрал Максим Григорьев. У проигравших 20 баллами отметился Мухаммаду Жайте,
«Парма» в следующем матче Лиги ВТБ 3 декабря в гостях сыграет с петербургским «Зенитом», «Автодор» 7 декабря на выезде встретится с краснодарским «Локомотивом-Кубанью».