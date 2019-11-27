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27 ноября, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» пробились во 2-й групповой этап Кубка ФИБА-Европа

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» вышли во вторую стадию розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в заключительном поединке первого группового этапа «драконы» на арене минского «Фалькон клуба» уступили в овертайме гостям из украинского «Киева» со счетом 84:92 (14:11, 21:17, 18:23, 24:26, 7:15). В первом круге состязаний в группе F подопечные Ростислава Вергуна обыграли киевлян на их площадке со счетом 99:74. Кроме того, «драконы» обменялись победами с украинским «Днепром» (108:101 и 75:90) и болгарским клубом «Левски-Лукойл» из Софии (81:68 и 64:75).

В другом сегодняшнем матче «Левски-Лукойл» победил на выезде «Днепр» — 83:61.

Итоговое положение в квартете F после пяти игровых дней: «Киев» — 10 очков, «Цмокi-Мiнск» — 9, «Левски-Лукойл» — 9, «Днепр» — 8. Минчане и киевляне вышли во второй групповой этап.

В следующую стадию континентального турнира выйдут по две лучшие команды из восьми предварительных квартетов.

Женская команда «Цмокi-Мiнск» в 5-м туре группового раунда Еврокубка сегодня в Красноярске вырвала победу у лидера квартета D местного «Енисея» с перевесом в 2 очка — 70:68. В Минске чемпионки Беларуси уступили «Енисею» точно с таким же результатом — 68:70.

В этом турнире чемпионки Беларуси победили на своей арене словацкий «Ружомберок» с результатом 64:53, а также дважды проиграли турецкому «Хатаю» — 71:79 (в гостях) и 66:67 (дома).

Завтра «Хатай» примет у себя дома «Ружомберок». Положение команд сейчас таково: «Енисей» — 9 очков (5 матчей), «Хатай» — 7 (4), «Цмокi-Мiнск» — 7 (5), «Ружомберок» — 4 (4). В следующую стадию выйдут две лучшие команды.

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