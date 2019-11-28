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Три хита: российские баскетбольные клубы ждут топ-дуэли в Евролиге

«Зенит» примет звездный «Реал», а ЦСКА и «Химки» отправятся на сложнейшие выезды в Барселону и Стамбул.

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На прошлой неделе три российских участника баскетбольной Евролиги — ЦСКА, «Химки» и «Зенит» — неудачно погостили в Испании, проиграв все шесть матчей в Валенсии, Витории и Мадриде. В 11-м туре регулярного сезона у них появится шанс реабилитироваться перед своими болельщиками, правда, сделать это будет крайне сложно: «Зенит» примет набравший ход «Реал», а ЦСКА и «Химки» отправятся на сложнейшие выезды в Барселону и Стамбул.

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Айон против бывших

«Зенит» пока не одержал ни одной домашней победы в Евролиге, но для дебютанта вполне неплохо выглядел в октябрьском матче против главного фаворита сезона — «Барселоны». Подопечные Жоана Пласы на равных играли с каталонцами на протяжении трех четвертей, но провалились в заключительном отрезке (63:87), а на прошлой неделе до последнего оставались в игре в поединке с негостеприимной «Басконией» (60:70). С «Реалом» сине-бело-голубые также постараются сыграть на пределе своих возможностей и доставить испанскому гранду как можно больше проблем.

— После победы в Казани (в игре с УНИКСом в Единой лиге (93:80). — «Известия») у всех ребят хорошее настроение, — сказал «Известиям» капитан «Зенита» Евгений Воронов. — Мы сыграли очень качественно в защите, хорошо проявили себя. Понятно, что «Реал» — фаворит, но мы постараемся преподнести сюрприз, будем цепляться за свои шансы. Все-таки мадридцам надо прилететь в Россию, акклиматизироваться, плюс у нас будет отличная поддержка болельщиков. Надеюсь, это нам поможет.

После десяти туров «Зенит» замыкает турнирную таблицу. Тем не менее Евгений Воронов считает, что у команды еще будут шансы улучшить свое турнирное положение.

Нам надо играть стабильно на протяжении всех 40 минут матча, в Евролиге каждая команда может наказать тебя за минутную или даже секундную расслабленность. К сожалению, у нас не всегда это получается, но от игры к игре команда прибавляет, и в результате мы будем действовать так, как этого хочет наш главный тренер. Шансы на то, чтобы проявить себя в Евролиге, еще есть. Мы можем одержать две-три победы подряд и будем уже близко к зоне плей-офф.
Евгений Воронов

Особое значение этот матч имеет для лидера «Зенита» Густаво Айона. Последние пять лет центровой сборной Мексики провел в мадридском клубе, с которым дважды выигрывал Евролигу и попадал во вторую символическую пятерку турнира.

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Прервать серию

«Химки» не могут обыграть «Фенербахче» на выезде в Евролиге. Все четыре предыдущие игры заканчивались поражениями желто-синих. В этот раз у подмосковного клуба есть хорошая возможность прервать неудачную серию. Команда Желько Обрадовича находится в игровом кризисе и после трети регулярного сезона идет только на 16-м месте в турнирной таблице (три победы при семи поражениях).

Правда, в этом матче российский клуб сыграет без своего лидера — Алексея Шведа, которого беспокоят боли в спине. Зато в состав вернулся латвийский форвард Янис Тимма, пропустивший около трех недель из-за травмы локтя.

— На этой неделе я тренировался индивидуально, но уже успел провести несколько занятий с командой, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Янис Тимма. — Чувствую себя хорошо, надеюсь, смогу помочь ребятам на паркете. Очень тяжело смотреть игры с трибуны.

«Химки» приехали в Турцию не в лучшем настроении. Разгромное поражение от «Реала» (76:104) и упущенная победа над «Валенсией» (84:89) не позволили клубу закрепиться в верхней части таблицы.

Сезон длинный, ни одна команда не обойдется без спадов. Самое главное, сделать правильные выводы и идти дальше. Думаю, что у нас всё в порядке, все ребята умные и понимают, что надо изменить для возвращения на победную дорогу. У «Фенера» тоже непростая ситуация, но не могу сказать, что это нам на руку. Возможно, они будут еще злее.
Янис Тимма

«Фенербахче» также испытывает проблемы с травмами игроков. В последних матчах не участвовали ведущие баскетболисты команды — Де Коло и Веселы. Также неизвестно, смогут ли выйти на паркет Лео Вестерман и Никола Калинич.

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Третий выездной

ЦСКА проведет в Испании третий матч подряд. На прошлой неделе московский клуб уступил «Басконии» (70:80) и мадридскому «Реалу» (81:97). На данный момент армейцы занимают шестое место в Евролиге, у них шесть побед и четыре поражения. Причем все неудачи в регулярном сезоне случились после того, как тяжелую травму колена получил MVP «Финала четырех» — 2018/19 Уилл Клайберн. Без него ЦСКА победил лишь в двух матчах из шести.

Сейчас армейцы стараются привыкнуть играть без одного из своих лидеров, но оппоненты им попадаются крайне сложные. На этот раз армейцев ждет встреча с лидером сезона — «Барселоной». Никола Миротич и компания выиграли восемь матчей из десяти и пока ни разу не уступили дома.

Еще одна интрига этой игры — Кори Хиггинс впервые сыграет против команды, в которой он стал звездой европейской величины.

Я многим обязан ЦСКА, и для меня будет большой радостью пообщаться со своими бывшими партнерами и руководством московского клуба до матча. В игре же для меня все соперники одинаковые. Выложусь на полную и постараюсь принести своей команде как можно больше пользы. Нам надо продлить свою домашнюю победную серию.
Кори Хиггинс

Помимо травмы Клайберна ЦСКА также испытывает проблемы с центровыми, хотя казалось, что с приобретением Косты Куфоса этот вопрос закрыт.

— Получается, что Хантер был более классическим центровым, чем Куфос, — пояснил «Известиям» олимпийский чемпион Сергей Тараканов. — Коста хорошо атакует с дистанции, но не играет спиной к кольцу. Это становится проблемой, когда ЦСКА встречается с командой, где есть доминирующий пятый номер. Я удивлен этому. Получается, Хайнс, который не молодеет и имеет рост 198 см, по-прежнему основной центровой клуба.

Матч «Химки» — «Фенербахче» состоится в четверг, ЦСКА и «Зенит» встретятся со своими оппонентами в пятницу.

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