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28 ноября, источник: ТАСС

«Химки» уступили «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 28 ноября. Российский баскетбольный клуб «Химки» на выезде проиграл турецкому «Фенербахче» со счетом 76:89 в матче 11-го тура баскетбольной Евролиги.

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Самым результативным игроком встречи стал форвард «Химок» Янис Тимма, набравший 26 очков. У турецкой команды больше всего очков набрал форвард Луиджи Датоме (20).

Для главного тренера турецкой команды Желько Обрадовича этот матч стал 200-м в рамках турнира, 59-летний тренер возглавляет клуб с 2013 года. За это время он одержал победу в Евролиге и стал четырехкратным чемпионом Турции.

В турнирной таблице «Химки» занимают восьмое место (шесть побед, пять поражений). «Фенербахче» располагается на 14-й строчке (четыре победы, семь поражений).

В следующем туре «Химки» дома сыграют с испанской «Барселоной» 6 декабря. «Фенербахче» в этот же день на своей арене встретится с гостях встретится с немецкой «Альбой».

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