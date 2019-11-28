«Химки» уступили «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Химок» Янис Тимма, набравший 26 очков. У турецкой команды больше всего очков набрал форвард Луиджи Датоме (20).

Для главного тренера турецкой команды Желько Обрадовича этот матч стал 200-м в рамках турнира, 59-летний тренер возглавляет клуб с 2013 года. За это время он одержал победу в Евролиге и стал четырехкратным чемпионом Турции.

В турнирной таблице «Химки» занимают восьмое место (шесть побед, пять поражений). «Фенербахче» располагается на 14-й строчке (четыре победы, семь поражений).