«Химки» уступили «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги
ТАСС, 28 ноября. Российский баскетбольный клуб «Химки» на выезде проиграл турецкому «Фенербахче» со счетом 76:89 в матче 11-го тура баскетбольной Евролиги.
ТАСС, 28 ноября. Российский баскетбольный клуб «Химки» на выезде проиграл турецкому «Фенербахче» со счетом 76:89 в матче 11-го тура баскетбольной Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Химок» Янис Тимма, набравший 26 очков. У турецкой команды больше всего очков набрал форвард Луиджи Датоме (20).
Для главного тренера турецкой команды Желько Обрадовича этот матч стал 200-м в рамках турнира, 59-летний тренер возглавляет клуб с 2013 года. За это время он одержал победу в Евролиге и стал четырехкратным чемпионом Турции.
В турнирной таблице «Химки» занимают восьмое место (шесть побед, пять поражений). «Фенербахче» располагается на 14-й строчке (четыре победы, семь поражений).
В следующем туре «Химки» дома сыграют с испанской «Барселоной» 6 декабря. «Фенербахче» в этот же день на своей арене встретится с гостях встретится с немецкой «Альбой».