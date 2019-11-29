Баскетболисты «Маккаби» разгромили АСВЕЛ в матче Евролиги

Встреча в Тель-Авиве завершилась со счетом 93:62 (20:17, 23:17, 24:13, 26:15). В составе победителей самыми результативными стали Джейк Коэн и Скотти Уилбекин, набравшие по 16 очков. У гостей по 10 очков записали в свой актив Тео Маледон и Рихардс Ломажс.