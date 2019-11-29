Баскетболисты «Маккаби» разгромили АСВЕЛ в матче Евролиги
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Баскетболисты израильского «Маккаби» дома крупно переиграли французский АСВЕЛ в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Баскетболисты израильского «Маккаби» дома крупно переиграли французский АСВЕЛ в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
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Результаты других матчей 11-го тура Евролиги, прошедших в четверг:
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Валенсия» (Испания) — 76:73 (17:19, 20:22, 23:10, 16:22),
«Альба» (Германия) — «Жальгирис» (Литва) — 69:62 (15:7, 17:19, 15:20, 22:16),
«Панатинаикос» (Греция) — «Баскония» (Испания) — 100:68 (20:17, 26:19, 26:15, 28:17).