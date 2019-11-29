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00:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты «Маккаби» разгромили АСВЕЛ в матче Евролиги

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Баскетболисты израильского «Маккаби» дома крупно переиграли французский АСВЕЛ в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Встреча в Тель-Авиве завершилась со счетом 93:62 (20:17, 23:17, 24:13, 26:15). В составе победителей самыми результативными стали Джейк Коэн и Скотти Уилбекин, набравшие по 16 очков. У гостей по 10 очков записали в свой актив Тео Маледон и Рихардс Ломажс.

Результаты других матчей 11-го тура Евролиги, прошедших в четверг:

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Валенсия» (Испания) — 76:73 (17:19, 20:22, 23:10, 16:22),

«Альба» (Германия) — «Жальгирис» (Литва) — 69:62 (15:7, 17:19, 15:20, 22:16),

«Панатинаикос» (Греция) — «Баскония» (Испания) — 100:68 (20:17, 26:19, 26:15, 28:17).

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