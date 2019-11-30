Минские «Цмокi» узнали соперников по второму этапу Кубка ФИБА-Европа

Чемпионы Беларуси на втором этапе сыграют в группе J с румынскими клубами «Клуж» и «Орадя», а также израильским «Ирони». Свой первый поединок подопечные Ростислава Вергуна проведут 11 декабря в гостях у «Ирони», а 18 декабря примут в Минске баскетболистов «Клужа».