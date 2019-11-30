Минские «Цмокi» узнали соперников по второму этапу Кубка ФИБА-Европа
30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» узнали соперников по второму групповому этапу розыгрыша Кубка
30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» узнали соперников по второму групповому этапу розыгрыша Кубка
Чемпионы Беларуси на втором этапе сыграют в группе J с румынскими клубами «Клуж» и «Орадя», а также израильским «Ирони». Свой первый поединок подопечные Ростислава Вергуна проведут 11 декабря в гостях у «Ирони», а 18 декабря примут в Минске баскетболистов «Клужа».
Составы остальных квартетов второго этапа:
I — «Бенфика» (Португалия), «Баккен Беарз» (Дания), «Байройт» (Германия), «Шарлеруа» (Бельгия).
К — «Зволле» (Нидерланды), «Киев» (Украина), «Керменд» (Венгрия), «Вентспилс» (Латвия).
L — «Енисей» (Россия), «Лейден» (Нидерланды), «Каршияка» (Турция), «Бахчешехир» (Турция).
В четвертьфинал Кубка