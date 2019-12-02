«Химки» обыграли «Нижний Новгород» и одержали девятую победу подряд
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» на выезде разгромили «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» на выезде разгромили «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Игра в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счетом 113:87 (33:26, 30:18, 28:21, 22:22). Самыми результативными в составе «Химок» стали Алексей Швед (23 очка) и Джереми Эванс (21 очко). У нижегородцев 16 очков на счету Даррала Уиллиса.
Следующий матч «Химки» проведут 9 декабря на выезде против «Зенита» (Санкт-Петербург), «Нижний Новгород» 7 декабря сыграет в гостях с «Астаной».