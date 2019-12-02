«Химки» обыграли «Нижний Новгород» и одержали девятую победу подряд

Источник: РИА "Новости"

Игра в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счетом 113:87 (33:26, 30:18, 28:21, 22:22). Самыми результативными в составе «Химок» стали Алексей Швед (23 очка) и Джереми Эванс (21 очко). У нижегородцев 16 очков на счету Даррала Уиллиса.

«Химки» одержали девятую победу подряд и пока не проигрывали в текущем розыгрыше турнира, «Нижний Новгород» потерпел четвертое поражение подряд.