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2 декабря, источник: Спорт РИА Новости

«Химки» обыграли «Нижний Новгород» и одержали девятую победу подряд

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» на выезде разгромили «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Игра в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счетом 113:87 (33:26, 30:18, 28:21, 22:22). Самыми результативными в составе «Химок» стали Алексей Швед (23 очка) и Джереми Эванс (21 очко). У нижегородцев 16 очков на счету Даррала Уиллиса.

«Химки» одержали девятую победу подряд и пока не проигрывали в текущем розыгрыше турнира, «Нижний Новгород» потерпел четвертое поражение подряд.

Следующий матч «Химки» проведут 9 декабря на выезде против «Зенита» (Санкт-Петербург), «Нижний Новгород» 7 декабря сыграет в гостях с «Астаной».

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