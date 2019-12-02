ЦСКА проиграл УНИКСу, потерпев третье поражение в сезоне Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком встречи стал игрок хозяев Эрик Макколлум, который набрал 30 очков, его партнер по команде Рэймар Морган принес команде 26 очков. В составе ЦСКА больше всего очков набрал Майк Джеймс (19).

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, на счету армейцев шесть побед и три поражения, УНИКС располагается на пятом месте — пять побед и четыре поражения. УНИКС прервал пятиматчевую победную серию ЦСКА в Единой лиге ВТБ.