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2 декабря, источник: ТАСС

ЦСКА проиграл УНИКСу, потерпев третье поражение в сезоне Единой лиги ВТБ

ТАСС, 2 декабря. Московский ЦСКА на выезде уступил казанскому УНИКСу со счетом 86:94 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в казанском «Баскет-холле» в присутствии 4029 зрителей.

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Самым результативным игроком встречи стал игрок хозяев Эрик Макколлум, который набрал 30 очков, его партнер по команде Рэймар Морган принес команде 26 очков. В составе ЦСКА больше всего очков набрал Майк Джеймс (19).

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, на счету армейцев шесть побед и три поражения, УНИКС располагается на пятом месте — пять побед и четыре поражения. УНИКС прервал пятиматчевую победную серию ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

Ранее в текущем сезоне Единой лиги ВТБ ЦСКА на выезде уступил красноярскому «Енисею» (71:80) и дома проиграл петербургскому «Зениту» (79:82). УНИКС в третий раз подряд переиграл армейцев, последний раз ЦСКА обыгрывал казанскую команду 2 апреля 2018 года (80:63).

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с пермской «Пармой» 8 декабря, УНИКС примет польскую «Зелену-Гуру» 7 декабря.

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