Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали первую победу в Единой лиге ВТБ, обыграв на выезде «Калев»
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали первую победу в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали первую победу в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня после семи поражений подряд «драконы»
Свой следующий матч «банковского» турнира подопечные Ростислава Вергуна проведут 15 декабря в гостях у польского клуба «Зелена Гура».
До этого, 11 декабря, «Цмокi» стартуют во втором групповом этапе розыгрыша Кубка
Женская команда «Цмокi-Мiнск» 4 декабря проведет заключительный матч группы Еврокубка в гостях у словацкого «Ружомберока». После пяти туров положение в этом квартете таково: «Енисей» (Красноярск, Россия) — 9 очков, «Хатай» (Турция) — 9, «Цмокi-Мiнск» — 7, «Ружомберок» — 5. В