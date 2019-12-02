Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали первую победу в Единой лиге ВТБ, обыграв на выезде «Калев»

Сегодня после семи поражений подряд «драконы» наконец-то добились виктории, одолев в Таллине эстонский «Калев» со счетом 84:79 (20:24, 20:7, 20:27, 24:21). Первую четверть гости проиграли с разницей в 4 балла, а во второй сыграли гораздо сильнее и ушли на большой перерыв с перевесом в 9 очков — 40:31. В третьей десятиминутке хозяева бросились в погоню, сократив разрыв до двух очков, а в последнем периоде гости вновь были лучше и выиграли с перевесом в 5 баллов.