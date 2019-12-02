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2 декабря, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали первую победу в Единой лиге ВТБ, обыграв на выезде «Калев»

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали первую победу в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня после семи поражений подряд «драконы» наконец-то добились виктории, одолев в Таллине эстонский «Калев» со счетом 84:79 (20:24, 20:7, 20:27, 24:21). Первую четверть гости проиграли с разницей в 4 балла, а во второй сыграли гораздо сильнее и ушли на большой перерыв с перевесом в 9 очков — 40:31. В третьей десятиминутке хозяева бросились в погоню, сократив разрыв до двух очков, а в последнем периоде гости вновь были лучше и выиграли с перевесом в 5 баллов.

Свой следующий матч «банковского» турнира подопечные Ростислава Вергуна проведут 15 декабря в гостях у польского клуба «Зелена Гура».

До этого, 11 декабря, «Цмокi» стартуют во втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа выездным поединком с израильским «Ирони».

Женская команда «Цмокi-Мiнск» 4 декабря проведет заключительный матч группы Еврокубка в гостях у словацкого «Ружомберока». После пяти туров положение в этом квартете таково: «Енисей» (Красноярск, Россия) — 9 очков, «Хатай» (Турция) — 9, «Цмокi-Мiнск» — 7, «Ружомберок» — 5. В плей-офф выйдут две лучшие команды.

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