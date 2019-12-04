Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» обыграли «Ружомберок» в матче Еврокубка, сохранив шансы на выход в плей-офф

В сегодняшней выездной встрече подопечные Андрея Вавлева встретили упорное сопротивление, но все же сумели добиться победы со счетом 62:56 (21:11, 10:21, 9:10, 22:14). Самой результативной в составе минчанок стала Виктория Гаспер, набравшая 22 очка.

Благодаря этому выигрышу, чемпионки Беларуси сохраняют шансы на выход в плей-офф.

В первом круге соревнований подопечные Андрея Вавлева обыграли «Ружомберок» на своей площадке со счетом 64:53. Кроме того, минчанки обменялись выездными победами с российским «Енисеем» из Красноярска с одинаковым счетом 70:68, а также дважды проиграли турецкому «Хатаю» — 71:79 (в гостях) и 66:67 (дома).

Лидеры квартета D «Хатай» и «Енисей», уже обеспечившие себе выход в плей-офф, завершат групповой этап 5 декабря встречей в Турции.

Турнирное положение: «Енисей» — 9 очков (5 матчей), «Хатай» — 9 (5), «Цмокi-Мiнск» — 9 (6), «Ружомберок» — 6 (6).