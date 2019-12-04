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21:48 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли латвийский ВЭФ в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 4 декабря. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» со счетом 80:78 обыграл латвийский ВЭФ в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал американский тяжелый форвард «Нижнего Новгорода» Даррал Уиллис, набравший 26 очков и сделавший 12 подборов.

В турнирной таблице группы С «Нижний Новгород» занимает третье место, одержав четыре победы и потерпев три поражения. ВЭФ идет седьмым с одной победой и шестью поражениями.

В восьмом туре «Нижний Новгород» 10 декабря примет испанский «Тенерифе».

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская «Болонья». Лига чемпионов — третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.

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