Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли латвийский ВЭФ в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 4 декабря. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» со счетом 80:78 обыграл латвийский ВЭФ в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 4 декабря. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» со счетом 80:78 обыграл латвийский ВЭФ в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
Самым результативным игроком встречи стал американский тяжелый форвард «Нижнего Новгорода» Даррал Уиллис, набравший 26 очков и сделавший 12 подборов.
В восьмом туре «Нижний Новгород» 10 декабря примет испанский «Тенерифе».
Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская «Болонья». Лига чемпионов — третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.