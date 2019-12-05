Перезагрузка Шведа. Поможет ли команде звезда «Химок» победить «Барселону»?
«Барселона» разгромно проиграла ЦСКА и жаждет реабилитации. Следующий соперник — «Химки», уступавшие в последних трёх матчах.
«Барселона» разгромно проиграла ЦСКА и жаждет реабилитации. Следующий соперник — «Химки», уступавшие в последних трёх матчах.
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Но ожидания, как говорил «классик», проблемы тех, кто ожидает. На деле же, сезон для «Химок» складывается не так радужно, как виделось после оформления итоговой заявки. Хотя оптимисты могут сказать, что в этом есть место для роста и прогресса:
После отличного старта (в первых пяти матчах команда проиграла всего один раз) наступил спад, который продолжается по сей день. И он распространяется только на Евролигу. Концентрации и запаса таланта химчан хватает на безупречное прохождение дистанции в Единой лиге ВТБ. А вот в сильнейшем турнире Европы из последних шести игр были проиграны четыре. Причём три последние. Неудачная серия продолжается.
«Барселона» при этом качественно отличалась именно стабильностью. Громкие фамилии каталонской команды поражали организованностью и давали результат. Первые пять матчей чемпионата без поражений. Всего две осечки за 10 матчей и ни одного поражения на домашнем паркете. Возвращение гранда после долгой спячки.
«Барса» была бы однозначным фаворитом предстоящей дуэли с «Химками», если бы не последний матч. В Испанию приезжал ЦСКА и разгромил лидера чемпионата. «Армейцы» были лучше соперника по всем показателям и просто деклассировали оппонента. Разница почти в 30 очков вряд ли сможет передать всю беспомощность
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Последний матч в Единой лиги ВТБ для «Химок» со Шведом был показательным. Алексей вернулся, и команда победила очень неуступчивого соперника на его площадке. Сделала это максимально уверенно. А Швед за 23 минуты легко собрал коллекцию из 23 очков и 7 передач. Это игрок, определяющий лицо всего клуба. И его решения в матче против «Барселоны» будут определяющим фактором.
Марат Арасланов