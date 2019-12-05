Перезагрузка Шведа. Поможет ли команде звезда «Химок» победить «Барселону»?

Источник: РИА "Новости"

«Химки» ждут в гости грозную «Барселону». Один из главных матчей зимы для подмосковной команды, который должен дать ответ на вопросы о серьёзности их притязаний на плей-офф и, тем более, «Финал четырёх» Евролиги.

Команда Римаса Куртинайтиса летом провела фантастическую работу во время трансферной кампании. Глубина состава химчан по-настоящему впечатляет и выглядит внушительно даже по самым высоким континентальным стандартам. Недаром ещё до старта сезона только и было разговоров о том, что в этом году трон под несокрушимым ЦСКА может не только зашататься, но даже и рухнуть.

Но ожидания, как говорил «классик», проблемы тех, кто ожидает. На деле же, сезон для «Химок» складывается не так радужно, как виделось после оформления итоговой заявки. Хотя оптимисты могут сказать, что в этом есть место для роста и прогресса: всё-таки в «заначке» ещё есть Тимофей Мозгов. Таким усилением (если оно в итоге случится) точно не сможет похвастать ни одна команда Старого Света. Однако прямо сейчас Римас Куртинайтис точно ломает голову над тем, как выйти из пике в Евролиге.

После отличного старта (в первых пяти матчах команда проиграла всего один раз) наступил спад, который продолжается по сей день. И он распространяется только на Евролигу. Концентрации и запаса таланта химчан хватает на безупречное прохождение дистанции в Единой лиге ВТБ. А вот в сильнейшем турнире Европы из последних шести игр были проиграны четыре. Причём три последние. Неудачная серия продолжается.

Удивительно, но при всей атакующей мощи «Химок» у российского клуба перестало получаться в нападении. Жёлто-синие теперь пропускают больше, чем забивают, а несколько поражений подряд опустили команду на восьмую строчку в турнирной таблице.

«Барселона» при этом качественно отличалась именно стабильностью. Громкие фамилии каталонской команды поражали организованностью и давали результат. Первые пять матчей чемпионата без поражений. Всего две осечки за 10 матчей и ни одного поражения на домашнем паркете. Возвращение гранда после долгой спячки.

«Барса» была бы однозначным фаворитом предстоящей дуэли с «Химками», если бы не последний матч. В Испанию приезжал ЦСКА и разгромил лидера чемпионата. «Армейцы» были лучше соперника по всем показателям и просто деклассировали оппонента. Разница почти в 30 очков вряд ли сможет передать всю беспомощность сине-гранатовых. Что это было, так никто и не понял.

«Химки» же очень неожиданно проиграли «Фенербахче». Турецкий клуб в кризисе, и наши жёлто-синие вроде бы считались фаворитами той встречи. Однако отсутствие Алексея Шведа изменило расклад сил. Российский защитник проводит очень сильный сезон, показывая (в который уже раз?) свою универсальность, подтверждая свой даже не звёздный, а суперзвёздный статус. Он в пятёрке лучших снайперов и в десятке лучших ассистентов.



Последний матч в Единой лиги ВТБ для «Химок» со Шведом был показательным. Алексей вернулся, и команда победила очень неуступчивого соперника на его площадке. Сделала это максимально уверенно. А Швед за 23 минуты легко собрал коллекцию из 23 очков и 7 передач. Это игрок, определяющий лицо всего клуба. И его решения в матче против «Барселоны» будут определяющим фактором.

Марат Арасланов