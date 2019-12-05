ЦСКА в овертайме победил «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги

Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал американский атакующий защитник «Жальгириса» Томас Уолкап, набравший 19 очков, дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил австралийский тяжелый форвард гостей Джок Лэндейл. У ЦСКА больше всего очков набрал атакующий защитник Янис Стрелниекс (18).

ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в активе восемь побед в 12 матчах. «Жальгирис» идет на предпоследнем, 17-м месте, одержав три победы и потерпев девять поражений.