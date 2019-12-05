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22:47 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в овертайме победил «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 5 декабря. Баскетбольный клуб ЦСКА победил литовский «Жальгирис» в овертайме со счетом 82:80 в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Москве в присутствии 6114 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал американский атакующий защитник «Жальгириса» Томас Уолкап, набравший 19 очков, дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил австралийский тяжелый форвард гостей Джок Лэндейл. У ЦСКА больше всего очков набрал атакующий защитник Янис Стрелниекс (18).

ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в активе восемь побед в 12 матчах. «Жальгирис» идет на предпоследнем, 17-м месте, одержав три победы и потерпев девять поражений.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче ЦСКА сыграет 12 декабря на выезде с израильским «Маккаби» из Тель-Авива. «Жальгирис» днем позднее на домашней площадке встретится с испанской «Валенсией».

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