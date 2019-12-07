«Химки» почти спаслись после «-19» с «Барселоной». Не хватило одного броска

Источник: РИА "Новости"

В 12-м туре Евролиги «Химки» на своей площадке проиграли «Барселоне» — 94:102

По ходу матча подмосковный клуб ни разу не вел в счете, а разница в счете достигала 19 очков

За 9 с половиной минут до конца хозяева проигрывали вроде бы безнадежно «-16», но организовали погоню, главным героем которой стал Сергей Карасев. Всего за матч он набрал 14 очков — это больше, чем до этого за весь сезон в Евролиге (12)

В итоге «Химки» сократили дистанцию до одного броска, но так и не смогли догнать соперника, впервые в сезоне проиграв дома

А бывший клуб Карасева, «Зенит», наоборот, добыл первую в истории домашнюю победу в Евролиге — над французским «Виллербаном» (75:70)

«Барселона» приехала в Россию мстить. Еще на прошлой неделе она была лидером Евролиги и принимала ЦСКА, который до этого проиграл дважды подряд. Поддержать свой клуб и посмотреть на матч с чемпионом Евролиги пришел нападающий футбольной «Барсы» Антуан Гризманн, но вместо победы увидел унижение. Сине-гранатовые проиграли дома впервые в сезоне — и сразу «-29».

«Химки» тоже до этого не проигрывали дома. Но в эту пятницу всё сразу пошло не так. Даже за фол Вячеслава Зайцева и разбитый нос Кори Хиггинса судьи после видеопросмотра ужесточили наказание: засчитали два очка, дали еще один штрафной и бонусное владение.

Команда Римаса Куртинайтиса догоняла весь матч, и после этого циничного данка Адама Ханги последняя четверть казалась ненужной.

В защите играл даже Алексей Швед. И как играл! Наш старый приятель Хиггинс уезжает из России не только с разбитым носом, но и с блок-шотом от главной звезды российского баскетбола. Которая якобы не участвует в обороне.

Но человек, который изменил всё, — Сергей Карасев. Главный тренер сборной России Сергей Базаревич и его ассистент Сергей Быков тоже оценили.

За весь матч 7-й номер хозяев не промахнулся ни разу, а его третий и четвертый трехочковые пришлись на предпоследнюю минуту и вернули жизнь в эту игру.

Чтобы сравнять, «Химкам» не хватило одной защиты. Никола Миротич все-таки слишком хорош. Черногорский испанец только что вернулся из НБА, где провел пять лет, и в нынешнем сезоне Евролиги претендует на звание звезды номер один. Его решающее попадание (пусть и на грани пробежки) — настоящий космос.

«Барселона» наконец-то догадалась закрыть Карасева, и бросать из-за дуги на этот раз пришлось Джереми Эвансу — мимо.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/W_feVX-3HBo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На последних секундах гости еще и разменяли сотню. В НБА это не принято и считается дурным тоном, но в Евролиге разница очков может оказаться решающим фактором, и надо бороться за каждое попадание. В итоге «Барса» выиграла «+8» — счет, который способен всех запутать. На самом деле эта концовка была намного горячее.

Евролига. 12-й тур

«Химки» (Химки) — «Барселона» (Барселона) — 86:96 (22:31, 26:30, 22:23, 24:18).