«Химки» почти спаслись после «-19» с «Барселоной». Не хватило одного броска

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Уфа
Футбол. Зарубежный
перерыв
Борнмут
Ливерпуль
02
Футбол. Зарубежный
перерыв
Уотфорд
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
30
Футбол. Зарубежный
перерыв
Гранада
Алавес
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Фортуна Д
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Бавария
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Вольфсбург
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Майнц
21
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Барыс
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Валенсия
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Верона
32
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Оттава Сенаторз
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
ЦСКА
11
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Тулуза
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Челси
31
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал
Эспаньол
20
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Динамо Р
54
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Трактор
01
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Мальорка
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Оренбург
30
Хоккей. НХЛ
23:59
Ванкувер Кэнакс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
8.12
Сент-Луис Блюз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
8.12
Бостон Брюинз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
8.12
Детройт Ред Уингз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
8.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
8.12
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
8.12
Каролина Харрикейнз
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Куньлунь
Б
54
Хоккей. НХЛ
8.12
Нэшвилл Предаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
8.12
Даллас Старз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
8.12
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Вашингтон Кэпиталз
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
21
Все события
Фоторепортажи
42Емельяненко и Кокляев обнимались, Запашный примерял пояс, Джиган пел. Фото «главного боя года»
12«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА
10:55 (мск), источник: Матч ТВ

«Химки» почти спаслись после «-19» с «Барселоной». Не хватило одного броска

Лучший матч Сергея Карасева в новой команде.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
  • В 12-м туре Евролиги «Химки» на своей площадке проиграли «Барселоне» — 94:102
  • По ходу матча подмосковный клуб ни разу не вел в счете, а разница в счете достигала 19 очков
  • За 9 с половиной минут до конца хозяева проигрывали вроде бы безнадежно «-16», но организовали погоню, главным героем которой стал Сергей Карасев. Всего за матч он набрал 14 очков — это больше, чем до этого за весь сезон в Евролиге (12)
  • В итоге «Химки» сократили дистанцию до одного броска, но так и не смогли догнать соперника, впервые в сезоне проиграв дома
  • А бывший клуб Карасева, «Зенит», наоборот, добыл первую в истории домашнюю победу в Евролиге — над французским «Виллербаном» (75:70)

«Барселона» приехала в Россию мстить. Еще на прошлой неделе она была лидером Евролиги и принимала ЦСКА, который до этого проиграл дважды подряд. Поддержать свой клуб и посмотреть на матч с чемпионом Евролиги пришел нападающий футбольной «Барсы» Антуан Гризманн, но вместо победы увидел унижение. Сине-гранатовые проиграли дома впервые в сезоне — и сразу «-29».

«Химки» тоже до этого не проигрывали дома. Но в эту пятницу всё сразу пошло не так. Даже за фол Вячеслава Зайцева и разбитый нос Кори Хиггинса судьи после видеопросмотра ужесточили наказание: засчитали два очка, дали еще один штрафной и бонусное владение.

Команда Римаса Куртинайтиса догоняла весь матч, и после этого циничного данка Адама Ханги последняя четверть казалась ненужной.

Во время загрузки произошла ошибка.

В защите играл даже Алексей Швед. И как играл! Наш старый приятель Хиггинс уезжает из России не только с разбитым носом, но и с блок-шотом от главной звезды российского баскетбола. Которая якобы не участвует в обороне.

Читайте также
Гризманн сглазил и баскетбольную «Барсу». ЦСКА наконец-то победил

Но человек, который изменил всё, — Сергей Карасев. Главный тренер сборной России Сергей Базаревич и его ассистент Сергей Быков тоже оценили.

За весь матч 7-й номер хозяев не промахнулся ни разу, а его третий и четвертый трехочковые пришлись на предпоследнюю минуту и вернули жизнь в эту игру.

Чтобы сравнять, «Химкам» не хватило одной защиты. Никола Миротич все-таки слишком хорош. Черногорский испанец только что вернулся из НБА, где провел пять лет, и в нынешнем сезоне Евролиги претендует на звание звезды номер один. Его решающее попадание (пусть и на грани пробежки) — настоящий космос.

«Барселона» наконец-то догадалась закрыть Карасева, и бросать из-за дуги на этот раз пришлось Джереми Эвансу — мимо.

Во время загрузки произошла ошибка.

На последних секундах гости еще и разменяли сотню. В НБА это не принято и считается дурным тоном, но в Евролиге разница очков может оказаться решающим фактором, и надо бороться за каждое попадание. В итоге «Барса» выиграла «+8» — счет, который способен всех запутать. На самом деле эта концовка была намного горячее.

Евролига. 12-й тур

«Химки» (Химки) — «Барселона» (Барселона) — 86:96 (22:31, 26:30, 22:23, 24:18).

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий
ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
Читайте также
 Стал известен гонорар Нурмагомедова за бой с Порье
Гончаренко заявил, что Дзагоев должен восстановиться к игре с «Аланией»
«Ноги потрясывались»: как Загитова уступила Косторной
Хитрый гол Малкина. Одним движением среди четверых соперников
Камила Валиева: В гости к внучке Пикассо поеду весной
Клебо, подвинься, Большунов идет. Россиянин победил в скиатлоне
Семин подал в отставку? Почему этого не было и не должно быть
«Ахмат» принимает «Уфу» в матче РПЛ (трансляция)
«Тамбов» разгромил «Оренбург» в матче чемпионата России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь