«Химки» почти спаслись после «-19» с «Барселоной». Не хватило одного броска
Лучший матч Сергея Карасева в новой команде.
Лучший матч Сергея Карасева в новой команде.
«Барселона» приехала в Россию мстить. Еще на прошлой неделе она была лидером Евролиги и принимала ЦСКА, который до этого проиграл дважды подряд. Поддержать свой клуб и посмотреть на матч с чемпионом Евролиги пришел нападающий футбольной «Барсы» Антуан Гризманн, но вместо победы увидел унижение.
«Химки» тоже до этого не проигрывали дома. Но в эту пятницу всё сразу пошло не так. Даже за фол Вячеслава Зайцева и разбитый нос Кори Хиггинса судьи после видеопросмотра ужесточили наказание: засчитали два очка, дали еще один штрафной и бонусное владение.
Команда Римаса Куртинайтиса догоняла весь матч, и после этого циничного данка Адама Ханги последняя четверть казалась ненужной.
В защите играл даже Алексей Швед. И как играл! Наш старый приятель Хиггинс уезжает из России не только с разбитым носом, но и с
Но человек, который изменил всё, — Сергей Карасев. Главный тренер сборной России Сергей Базаревич и его ассистент Сергей Быков тоже оценили.
За весь матч 7-й номер хозяев не промахнулся ни разу, а его третий и четвертый трехочковые пришлись на предпоследнюю минуту и вернули жизнь в эту игру.
Чтобы сравнять, «Химкам» не хватило одной защиты. Никола Миротич
«Барселона»
На последних секундах гости еще и разменяли сотню. В НБА это не принято и считается дурным тоном, но в Евролиге разница очков может оказаться решающим фактором, и надо бороться за каждое попадание. В итоге «Барса» выиграла «+8» — счет, который способен всех запутать. На самом деле эта концовка была намного горячее.
Евролига. 12-й тур
«Химки» (Химки) — «Барселона» (Барселона) — 86:96 (22:31, 26:30, 22:23, 24:18).