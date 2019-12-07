Баскетболисты УНИКСа обыграли «Зелена-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Казани закончилась со счетом 86:73 (25:17, 25:17, 12:24, 24:15). Самым результативным игроком матча стал защитник казанцев Эрик Макколлум, который набрал 23 очка.

УНИКС выиграл шестой матч из десяти, а для «Зелена-Гуры» это пятое поражение в восьми играх сезона.