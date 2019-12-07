Баскетболисты УНИКСа обыграли «Зелена-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ
КАЗАНЬ, 7 дек — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа выиграли у польской «Зелена-Гуры» в матче Единой лиги ВТБ.
КАЗАНЬ, 7 дек — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа выиграли у польской «Зелена-Гуры» в матче Единой лиги ВТБ.
Встреча в Казани закончилась со счетом 86:73 (25:17, 25:17, 12:24, 24:15). Самым результативным игроком матча стал защитник казанцев Эрик Макколлум, который набрал 23 очка.
УНИКС выиграл шестой матч из десяти, а для «Зелена-Гуры» это пятое поражение в восьми играх сезона.
Следующий матч УНИКС проведет 27 декабря в гостях с красноярским «Енисеем». «Зелена-Гура» 15 декабря примет «Цмоки-Минск».