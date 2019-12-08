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14:51 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» обыграли «Олимпию» в Европейской лиге

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» одержали пятую победу в пяти стартовых матчах Европейской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Гродно в матче второго тура предварительной группы В чемпионки Беларуси обыграли гродненскую «Олимпию» с результатом 70:62 (18:13, 10:17, 21:19, 21:13).

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Минчанки пока идут без потерь, а «Олимпия» проиграла все пять своих поединков.

Накануне «Цмокi» были сильнее литовского «Кибиркштиса» из Вильнюса — 69:58, а «Олимпия» уступила в овертайме казахстанской «Астане» из Нур-Султана — 76:82. Сегодня «Кибиркштис» победил «Астану» со счетом 59:51. Положение в лидирующей группе после пяти игр: «Цмокi-Мiнск» — 10 очков, «Новосибирск» — 9, «Ростов» — 9.

Выступающий в группе А столичный «Горизонт» после пяти проведенных встреч имеет 7 очков и находится на пятом месте. Впереди чешский «Брно» — 10 очков, у голландского «Амстердама» и словацкого «Пьештяни» по 9 баллов, на очко меньше у российской «Ники» из Сыктывкара.

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