Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» обыграли «Олимпию» в Европейской лиге

Сегодня в Гродно в матче второго тура предварительной группы В чемпионки Беларуси обыграли гродненскую «Олимпию» с результатом 70:62 (18:13, 10:17, 21:19, 21:13).

Минчанки пока идут без потерь, а «Олимпия» проиграла все пять своих поединков.

Накануне «Цмокi» были сильнее литовского «Кибиркштиса» из Вильнюса — 69:58, а «Олимпия» уступила в овертайме казахстанской «Астане» из Нур-Султана — 76:82. Сегодня «Кибиркштис» победил «Астану» со счетом 59:51. Положение в лидирующей группе после пяти игр: «Цмокi-Мiнск» — 10 очков, «Новосибирск» — 9, «Ростов» — 9.