Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» обыграли «Олимпию» в Европейской лиге
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» одержали пятую победу в пяти стартовых матчах Европейской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» одержали пятую победу в пяти стартовых матчах Европейской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Гродно в матче второго тура предварительной группы В чемпионки Беларуси обыграли гродненскую «Олимпию» с результатом 70:62 (18:13, 10:17, 21:19, 21:13).
Минчанки пока идут без потерь, а «Олимпия» проиграла все пять своих поединков.
Накануне «Цмокi» были сильнее литовского «Кибиркштиса» из Вильнюса — 69:58, а «Олимпия» уступила в овертайме казахстанской «Астане» из
Выступающий в группе А столичный «Горизонт» после пяти проведенных встреч имеет 7 очков и находится на пятом месте. Впереди чешский «Брно» — 10 очков, у голландского «Амстердама» и словацкого «Пьештяни» по 9 баллов, на очко меньше у российской «Ники» из Сыктывкара.