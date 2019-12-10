«Нижний Новгород» обыграл «Тенерифе» в матче Лиги чемпионов

Встреча группы C, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 75:72 (23:26, 21:14, 16:15, 15:17) в пользу хозяев площадки. В составе победителей самым результативным стал Брэндон Браун (26 очков), у гостей Гиорги Шермадини записал в свой актив 19 очков.