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10 декабря, источник: Спорт РИА Новости

«Нижний Новгород» обыграл «Тенерифе» в матче Лиги чемпионов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек — РИА Новости. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» на своей площадке обыграли испанский «Тенерифе» в матче Лиги чемпионов.

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Встреча группы C, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 75:72 (23:26, 21:14, 16:15, 15:17) в пользу хозяев площадки. В составе победителей самым результативным стал Брэндон Браун (26 очков), у гостей Гиорги Шермадини записал в свой актив 19 очков.

«Нижний Новгород», занимающий второе место в группе, в следующем матче турнира примет немецкий «Бамберг», который идет четвертым, 17 декабря.

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