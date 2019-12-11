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22:31 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан» в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 11 декабря. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» дома победил сербский «Партизан» со счетом 83:76 в матче предпоследнего, девятого тура Еврокубка. Встреча прошла в краснодарском «Баскет-холле» в присутствии 2356 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал Миндаугас Кузминскас (17 очков), у гостей столько же очков набрал Стефан Бирчевич.

В матче первого круга «Локомотив-Кубань» уступил на выезде «Партизану» со счетом 71:80. В турнирной таблице группы B команда из Краснодара занимает третье место, одержав в девяти матчах четыре победы и потерпев пять поражений, «Партизан» идет на втором месте (шесть побед и три поражения) и уже обеспечил себе выход в плей-офф. В топ-16 Еврокубка пробьются по четыре лучшие команды из каждой группы.

В заключительном туре «Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с турецким «Тофашем» 17 декабря.

Еврокубок — второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.

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