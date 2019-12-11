Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли на старте 2-го этапа Кубка ФИБА-Европа

В гостевом матче первого тура группы J минчане уступили израильскому «Ирони» со счетом 75:84 (16:23, 19:24, 23:16, 17:21). В другом поединке стартового игрового дня встречались два румынских клуба — баскетболисты «Клужа» обыграли на своей площадке «Орадю» с результатом 81:76.

Свой следующий матч Кубка ФИБА-Европа минские «драконы» проведут 18 декабря у себя дома против «Клужа».