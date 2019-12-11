Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли на старте 2-го этапа Кубка ФИБА-Европа
11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» неудачно стартовали во втором групповом этапе розыгрыша Кубка
11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» неудачно стартовали во втором групповом этапе розыгрыша Кубка
В гостевом матче первого тура группы J минчане уступили израильскому «Ирони» со счетом 75:84 (16:23, 19:24, 23:16, 17:21). В другом поединке стартового игрового дня встречались два румынских клуба — баскетболисты «Клужа» обыграли на своей площадке «Орадю» с результатом 81:76.
Свой следующий матч Кубка
До этого, 15 декабря подопечные Ростислава Вергуна сыграют в гостях у польского клуба «Зелена Гура» в поединке Единой лиги ВТБ. В восьми предыдущих встречах «банковского» турнира чемпионы Беларуси одержали одну викторию, а польские баскетболисты выиграли 3 матча.