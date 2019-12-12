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12 декабря, источник: Спорт-Экспресс

«Теперь моя команда “Зенит”, а не “Химки”». Марко Попович вернулся в Россию

Интервью нового генменеджера петербуржского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Хорватский суперснайпер завершил карьеру в мае в «Фуэнлабраде». Испанская публика провожала мастера стоя, а весь фанатский сектор заполнили его портреты. Попович очаровывал болельщиков всех командах, где играл. В лучшие годы его трехочковый был самым убойным в европейском баскетболе. Марко хватало долей секунды, чтобы точно выстрелить из-за дуги. На площадке он был всегда в центре внимания — апеллировал к судьям, вовремя падал и обращался к небесам и мог в одиночку вытащить самый безнадежный матч. Лучшие годы игрок отдал нашему баскетболу и навсегда записал свое имя в летопись УНИКСа и «Химок». С казанцами хорват завоевал Еврокубок-2011, причем сделал дабл-дабл в решающей игре и был признан MVP Финала четырех турнира. Вдали от России Попович провел всего полгода, а накануне был представлен в качестве генерального менеджера «Зенита».

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— После вашего назначения «Зенит» в первом же матче Лиги ВТБ встретилась с «Химками» (подмосковная команда победила — 108:101 — Прим. «СЭ»). Вы выступали в Подмосковье три года, а теперь памяти всплывают особенные чувства?

— Да, это так, но для себя я решил, что уже не являюсь баскетболистом. Сейчас важно, чтобы моя команда добивалась результата, а моя команда теперь — «Зенит», а не «Химки».

— Вас вроде бы ничего не связывало с «Зенитом». Не удивились, когда поступило предложение из Санкт-Петербурга?

— Это решение не стало спонтанным, мы общались с клубом на протяжении долгого времени. Я много размышлял, обсудил все детали семьей, и в конце концов решил отправиться в Санкт-Петербург. «Зенит» — амбициозный клуб, выступает в Евролиге, среди лучших команд континента, так что решение далось мне легко.

— С главным тренером Жоаном Пласой, вместе играли за «Жальгирис». Консультировались с ним перед своим назначением?

— Конечно.

Когда я решил приехать сюда, поговорил с тренером, персоналом и баскетболистами, поэтому знаком с ситуацией в «Зените».

Против каждого из игроков, кроме Остина Холлинса, мне довелось выходить на паркет. Мы с Жоаном здорово поработали в «Жальгирисе», надеюсь, что удачно проведем этот сезон вместе, да и в дальнейшем наше сотрудничество будет успешным.

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— Какие задачи поставили перед вами в руководстве «Зенита»? Чего сами хотите добиться с новым клубом?

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— Я хочу быть мостом между офисом и площадкой, это моя работа. Хочу помогать тренерскому штабу в будущем в плане подбора игроков. Однако в данный момент важно, чтобы «Зенит» одержал как можно больше побед. Я уверен, что команда обладает необходимыми для этого качествами, но их нужно показывать на площадке.

— Помимо работы с командой ваши связи наверняка пригодятся «Зениту» для международной коммуникации?

— У меня много контактов не только в Евролиге, но и в испанском, литовском и турецком чемпионатах, Адриатической лиге. В общем, везде, где успел поиграть. Тем не менее, сейчас думаю только об интересах «Зенита», уверен, что во второй половине сезона наша команда будет выступать гораздо лучше, что добьемся поставленных целей.

— Что скажете о Петербурге? Наверное, местная погода сильно отличается от той, что в Испании, где вы завершили карьеру игрока по завершению прошлого сезона?

— Да, последние четыре года я провел в испанской «Фуэнлабраде», но не готов рассуждать об отличиях в погоде в Испании и Петербурге. Я ведь только пять дней как приехал в Россию. Время сравнить еще будет, но самое главное в текущей ситуации — как можно быстрее приступить к работе, постараться максимально помочь «Зениту».

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Марко Попович

Родился 12 июня 1982 года в Задаре (Югославия).

Выиграл на позициях разыгрывающего и атакующего защитника.

Выступал за «Задар» (1998−2003), «Валенсию» (2003−04), «Цибону» (2004−05), «Эфес Пилсен» (2005−06), «Жальгирис» (2006—08), УНИКС (2008−11), «Жальгирис» (2011−2013), «Химки» (2013−15), Фуэнлабраду (2015−2019).

Обладатель Кубка Хорватии (2): 2000, 2003 Победитель Адриатической лиги: 2003 Чемпион Хорватии (2004), обладатель Кубка Турции (2006), чемпион Литвы (2007, 2008, 2012), обладатель Кубка Литвы (2007, 2008, 2012), победитель Балтийской лиги (2008, 2012), обладатель Кубка России (2009), обладатель Кубка Европы (2011, 2015), обладатель Суперкубка Литвы (2012).

Евгений Белоусов

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