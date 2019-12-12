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12 декабря, источник: ТАСС

Иван Ургант вновь будет ведущим на Матче всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ

ТАСС, 12 декабря. Шоумен Иван Ургант будет ведущим на Матче всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ, который пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ-Арене». Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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Матч звезд состоится в четвертый раз, второй раз подряд он пройдет на «ВТБ-Арене». Первый прошел в 2017 году в Санкт-Петербурге, второй — в 2018-м в Сочи. На всех Матчах звезд ведущим был Ургант.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Иван Ургант не раз признавался в любви к баскетболу и уже сложно представить Матч всех звезд Единой лиги ВТБ без этого популярного ведущего. Мы рады, что приглашение Ивана уже стало доброй традицией. С ним — отличное шоу в Москве на “ВТБ-Арене” обеспечено», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

В Матче всех звезд сыграют команды «Звезд России» и «Звезд мира». Первая команда формируется из лучших российских игроков, выступающих в лиге, вторая — из иностранных. Состав каждой команды состоит из 12 игроков. В первых двух матчах победу одержали «Звезды России», в 2019 году сильнее была команда «Звезд мира».

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ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
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