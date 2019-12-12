Иван Ургант вновь будет ведущим на Матче всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ

Матч звезд состоится в четвертый раз, второй раз подряд он пройдет на «ВТБ-Арене». Первый прошел в 2017 году в Санкт-Петербурге, второй — в 2018-м в Сочи. На всех Матчах звезд ведущим был Ургант.

«Иван Ургант не раз признавался в любви к баскетболу и уже сложно представить Матч всех звезд Единой лиги ВТБ без этого популярного ведущего. Мы рады, что приглашение Ивана уже стало доброй традицией. С ним — отличное шоу в Москве на “ВТБ-Арене” обеспечено», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

В Матче всех звезд сыграют команды «Звезд России» и «Звезд мира». Первая команда формируется из лучших российских игроков, выступающих в лиге, вторая — из иностранных. Состав каждой команды состоит из 12 игроков. В первых двух матчах победу одержали «Звезды России», в 2019 году сильнее была команда «Звезд мира».