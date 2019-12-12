Букер — солирует, Швед — дирижирует. «Химки» побеждают «Альбу»

Источник: РИА "Новости"

«Альба» приехала в «Химки» в роли аутсайдера. Всего три победы и абсолютно законное нахождение внизу турнирной таблицы, где они делят 14−15 места с «Валенсией». Клуб из Германии не может похвастать звёздным составом, громкими триумфами, а самое яркое информационное событие случилось с ними до старта сезона, когда руководство отказалось от группы поддержки. По мнению боссов «Альбы» женщины должны играть в баскетбол, а не развлекать народ в перерывах. Подобное решение далеко не всем пришлось по духу, но факт остаётся фактом — команда чирлидерш была расформирована после 25 лет успешного существования. О, времена!

А что «Химки»? Успешный старт сменился чёрной полосой. В Евролиге четыре поражения подряд, а последняя победа случилась почти месяц назад — 14 ноября в домашней встрече против «Милана». При этом нельзя говорить о том, что с подмосковной командой что-то случилось. Парни Куртинайтиса по-прежнему безупречны в Единой лиге ВТБ, а в Евролиге (если вынести за скобки гостевую игру против «Реала») бьются в каждом матче.

«Альба» почти всегда играет вторым «номером», на неё ничего не давит и любая победа будет уже почти сенсацией. При этом, начало любого матча это время немцев. «Покусать» оппонента — любимое занятие берлинской команды. Выдать 6 из 8 попаданий в первые 10 минут игрового времени? Пожалуйста. «Химки», судя по всему, не были готовы к такой наглости соперника.

В первой четверти жёлто-синие бросили из-за дуги всего четыре раза. И все броски на себя взял Алексей Швед. Он искал себя, у него явно не шёл бросок, но адаптироваться и приспосабливаться звезда «Химок» умеет отлично. Сперва он начал раздавать передачи (уже три только в первом игровом отрезке), потом добавил проходы (два из четырёх в первой четверти) и в итоге отбегав всю первую десятиминутку, отправился на перерыв с 9 очками.

Куртинайтис использовал 10 человек только в первой четверти, но это было не от хорошей жизни. Его команда пропустила 32 очка, проиграв подбор 3:10. Букер вроде бы умело пользовался своими габаритами и набрал 8 очков, но на табло всё равно горели неутешительные «-9».

Двухминутный перерыв оживил хозяев, которые наконец полноценно проснулись и принялись играть первым номером. Полетело у Сергея Карасёва, обретающего наконец свои былые кондиции. Очень качественно свои минуты отыграл Йонас Жеребко. Шведский баскетболист попадал открытые броски, которые для него создавали Крамер, Швед и Йович. Разница в счёте быстро съёжилась, а в конце первой половины «Химки» абсолютно логично вышли вперёд и больше лидерство не упускали.

Третья четверть стала переломной в матче. «Альба» решила сломать игру соперника «зоной», но забыла, насколько много снайперов высокого класса у химчан. К тому же, подмосковная команда начала бить оппонента его же оружием — сверхбыстрой игрой. В результате нападение берлинцев капитулировало, набрав жалкие 12 очков в третьей четверти.

Главной же звездой матча был (нет, вы удивитесь, не Алексей Швед), а Девин Букер. Центровой растерзал и разломал все защитные построения «Альбы», против которой, кстати, играл ещё в форме «Баварии». Американец обновил свой личный рекорд результативности в Евролиге и «выбил» дабл-дабл.

«Химки» наконец прерывают серию поражений в Евролиге, продолжая бороться за более высокое место в восьмёрке. При такой плотности в турнирной таблице — каждая победа будет иметь значение весной.

Марат Арасланов