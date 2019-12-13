Баскетболисты ЦСКА уступили на выезде «Маккаби» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в четверг в Тель-Авиве, завершилась со счетом 90:80 (20:29, 25:23, 21:12, 24:16) в пользу «Маккаби». В составе победителей самым результативным стал Скотти Уилбекин, набравший 22 очка, его партнер по команде Отелло Хантер заработал 20 баллов. У ЦСКА 22 очка записал в актив Майк Джеймс.