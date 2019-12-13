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00:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты ЦСКА уступили на выезде «Маккаби» в матче Евролиги

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Московский ЦСКА в гостях потерпел поражение от израильского «Маккаби» (Тель-Авив) в матче 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг в Тель-Авиве, завершилась со счетом 90:80 (20:29, 25:23, 21:12, 24:16) в пользу «Маккаби». В составе победителей самым результативным стал Скотти Уилбекин, набравший 22 очка, его партнер по команде Отелло Хантер заработал 20 баллов. У ЦСКА 22 очка записал в актив Майк Джеймс.

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В следующем туре ЦСКА, одержавший восемь побед в 13 матчах, примет 18 декабря сербскую «Црвену Звезду», а «Маккаби» днем ранее сыграет в гостях с петербургским «Зенитом».

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ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
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