Баскетболисты ЦСКА уступили на выезде «Маккаби» в матче Евролиги
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Московский ЦСКА в гостях потерпел поражение от израильского «Маккаби» (Тель-Авив) в матче 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Московский ЦСКА в гостях потерпел поражение от израильского «Маккаби» (Тель-Авив) в матче 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Встреча, прошедшая в четверг в
В следующем туре ЦСКА, одержавший восемь побед в 13 матчах, примет 18 декабря сербскую «Црвену Звезду», а «Маккаби» днем ранее сыграет в гостях с петербургским «Зенитом».