Баскетболисты «Реала» победили «Олимпиакос» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 93:77 (21:10, 20:20, 31:18, 21:29) в пользу хозяев. В составе «Реала» самым результативным стал Фабьен Козер, набравший 18 очков. У греческого клуба по 12 баллов в активе Уилла Черри и Александара Везенкова.