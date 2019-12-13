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01:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты «Реала» победили «Олимпиакос» в матче Евролиги

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Мадридский «Реал» одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в матче 13-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.

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Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 93:77 (21:10, 20:20, 31:18, 21:29) в пользу хозяев. В составе «Реала» самым результативным стал Фабьен Козер, набравший 18 очков. У греческого клуба по 12 баллов в активе Уилла Черри и Александара Везенкова.

Результаты других матчей тура, прошедших в четверг:

«Фенербахче» (Турция) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 73:81,

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Баскония» (Испания) — 64:72.

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