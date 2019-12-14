«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ
КРАСНОДАР, 14 дек — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» обыграли пермскую «Парму» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
КРАСНОДАР, 14 дек — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» обыграли пермскую «Парму» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
Игра в Краснодаре завершилась победой хозяев со счетом 83:75 (16:25, 22:12, 22:22, 23:16). Самым результативным в составе железнодорожников стал Джонни О́Брайант, набравший 22 очка. У «Пармы» 18 очков в активе Артема Забелина.
Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 23 декабря на выезде с подмосковными «Химками». «Парма» 21 декабря примет «Цмоки-Минск».