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19:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

КРАСНОДАР, 14 дек — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» обыграли пермскую «Парму» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра в Краснодаре завершилась победой хозяев со счетом 83:75 (16:25, 22:12, 22:22, 23:16). Самым результативным в составе железнодорожников стал Джонни О́Брайант, набравший 22 очка. У «Пармы» 18 очков в активе Артема Забелина.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 23 декабря на выезде с подмосковными «Химками». «Парма» 21 декабря примет «Цмоки-Минск».

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