ЦСКА обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 104:91 (29:21, 26:22, 27:25, 22:23). В составе победителей самым результативным стал Майк Джеймс (23 очка), у проигравших Душан Ристич (22 очка, 10 подборов) сделал дабл-дабл, а Малкольм Хилл набрал 28 очков.

ЦСКА в следующем матче встретится на выезде с эстонским «Калевом» 22 декабря. «Астана», потерпевшая четвертое поражение подряд, в этот же день сыграет в гостях сыграет с польским клубом «Зелена-Гура».