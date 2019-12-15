«Химки» разгромили «Калев» с разницей в 37 очков в матче Лиги ВТБ
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Подмосковные «Химки» дома разгромили эстонский «Калев» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Подмосковные «Химки» дома разгромили эстонский «Калев» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 118:81 (26:23, 37:17, 31:23, 24:18). У победителей самым результативным был Алексей Швед, набравший 21 очко, 15 очков на счету Дайриса Бертанса. У «Калева» 13 очков набрал Кайл Виналес.
В следующем матче турнира «Химки» 23 декабря примут краснодарский «Локомотив-Кубань».