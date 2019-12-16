Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» не удержали победу над «Зеленой Гурой»

Играя в гостях у польского клуба «Зелена Гура», подопечные Ростислава Вергуна в начале четвертой четверти выигрывали с разницей в 13 очков — 78:65, но не удержали преимущество и в итоге уступили в овертайме — 96:102 (21:23, 24:21, 26:19, 13:21, 12:18). В 9 матчах «банковского» турнира минчане одержали всего одну победу. Свой следующий матч в Единой лиге ВТБ «Цмокi» проведут 21 декабря в Перми против местной «Пармы».