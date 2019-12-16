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01:17 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» не удержали победу над «Зеленой Гурой»

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели очередное поражение в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Играя в гостях у польского клуба «Зелена Гура», подопечные Ростислава Вергуна в начале четвертой четверти выигрывали с разницей в 13 очков — 78:65, но не удержали преимущество и в итоге уступили в овертайме — 96:102 (21:23, 24:21, 26:19, 13:21, 12:18). В 9 матчах «банковского» турнира минчане одержали всего одну победу. Свой следующий матч в Единой лиге ВТБ «Цмокi» проведут 21 декабря в Перми против местной «Пармы».

Ранее, 18 декабря «драконы» примут на своей площадке румынский «Клуж» во втором туре второго группового этапа розыгрыша Кубка ФИБА-Европа. В стартовом матче группы J чемпионы Беларуси уступили на выездк израильскому «Ирони» со счетом 75:84. В другом поединке первого игрового дня баскетболисты «Клужа» обыграли на своей площадке еще один румынский клуб — «Орадя» с результатом 81:76.

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