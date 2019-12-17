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21:40 (мск), источник: ТАСС

«Нижний Новгород» обыграл «Бамберг» и одержал третью победу в баскетбольной Лиге чемпионов

ТАСС, 17 декабря. Российский клуб «Нижний Новгород» дома переиграл немецкий «Бамберг» со счетом 76:75 в матче девятого тура группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист гостей Брайс Тэйлор (14 очков), у российского клуба Павел Антипов и Даррлин Уиллис набрали по 12 очков. За три минуты до конца последней четверти «Нижний Новгород» уступал со счетом 65:75, однако сумел набрать 11 очков подряд и выиграть матч.

В турнирной таблице группы С «Нижний Новгород» занимает второе место, одержав шесть побед и потерпев три поражения. Команда одержала третью победу подряд. «Бамберг» занимает пятое место (четыре победы при пяти поражениях), клуб потерпел третье поражение подряд.

В десятом туре «Нижний Новгород» на выезде сыграет с черногорским «Морнаром» 7 января.

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская «Болонья», которая в финале обыграла испанский «Тенерифе», «Бамберг» занял четвертое место в прошлогоднем розыгрыше турнира. Лига чемпионов — третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.

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