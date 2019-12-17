«Зенит» проиграл «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Маккаби» Тайлер Дорси, в его активе 17 очков. В составе «Зенита» больше всех очков набрал форвард Уилл Томас — 15.

«Зенит» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице, имея в активе три победы в 14 матчах. «Маккаби» идет четвертым, одержав 10 побед при четырех поражениях.

В следующем матче «Зенит» 19 декабря в гостях сыграет с турецким «Фенербахче». «Маккаби» в тот же день примет греческий «Панатинаикос».