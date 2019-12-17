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12«Зенит» разгромно проиграл и вылетел из еврокубков
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22:15 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» проиграл «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 17 декабря. Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» уступил израильскому «Маккаби» со счетом 71:82 в домашнем матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на «Сибур-Арене» в присутствии 3810 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Маккаби» Тайлер Дорси, в его активе 17 очков. В составе «Зенита» больше всех очков набрал форвард Уилл Томас — 15.

«Зенит» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице, имея в активе три победы в 14 матчах. «Маккаби» идет четвертым, одержав 10 побед при четырех поражениях.

В следующем матче «Зенит» 19 декабря в гостях сыграет с турецким «Фенербахче». «Маккаби» в тот же день примет греческий «Панатинаикос».

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