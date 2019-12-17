«Локомотив-Кубань» не сумел пробиться в топ-16 баскетбольного Еврокубка

«Локомотив-Кубань» занимает пятое место в турнирной таблице группы В, команда одержала четыре победы и потерпела шесть поражений. Команда не сумела пробиться в топ-16 турнира. Помимо «Ритаса», в топ-16 также вышли итальянская «Венеция», сербский «Партизан» и «Тофаш», выше последнего, шестого места в группе не поднимется французский «Лимож». В среду пройдут матчи «Венеция» — «Ритас» и «Партизан» — «Лимож», «Локомотив-Кубань» может сравняться по числу побед и поражений с литовским «Ритасом», однако в очных встречах (первый критерий для расстановки команд, имеющих одинаковые показатели побед и поражений, в турнирной таблице группы) «Ритас» дважды победил краснодарцев.