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22:37 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив-Кубань» не сумел пробиться в топ-16 баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 17 декабря. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на выезде уступил турецкому «Тофашу» со счетом 90:92 в матче последнего, 10-го тура Еврокубка. Встреча прошла в Турции в присутствии 6204 зрителей.

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Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Тофаша» Сэмми Мехия (21 очко), у «Локомотива-Кубани» 18 очков набрал Джонни О'Брайант, игрок краснодарцев Сэм Деккер сделал дабл-дабл (17 очков + 10 подборов).

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«Локомотив-Кубань» занимает пятое место в турнирной таблице группы В, команда одержала четыре победы и потерпела шесть поражений. Команда не сумела пробиться в топ-16 турнира. Помимо «Ритаса», в топ-16 также вышли итальянская «Венеция», сербский «Партизан» и «Тофаш», выше последнего, шестого места в группе не поднимется французский «Лимож». В среду пройдут матчи «Венеция» — «Ритас» и «Партизан» — «Лимож», «Локомотив-Кубань» может сравняться по числу побед и поражений с литовским «Ритасом», однако в очных встречах (первый критерий для расстановки команд, имеющих одинаковые показатели побед и поражений, в турнирной таблице группы) «Ритас» дважды победил краснодарцев.

Еврокубок — второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.

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