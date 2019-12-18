Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» проиграли испанской «Гернике» в первом матче плей-офф Еврокубка

Ответная встреча за выход в 1/8 финала состоится 9 января в Испании. Победитель этой двухраундовой дуэли встретится с венгерским клубом «Сексард».

Мужская команда минских «драконов» также на арене «Фалькон клуба» в 19.00 начнет матч 2-го тура второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа против румынского «Клужа». В стартовом поединке группы J чемпионы Беларуси уступили на выезде израильскому «Ирони» со счетом 75:84. В другом поединке первого игрового дня баскетболисты «Клужа» обыграли на своей площадке еще один румынский клуб — «Орадя» — с результатом 81:76.