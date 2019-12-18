Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» проиграли испанской «Гернике» в первом матче плей-офф Еврокубка
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» неудачно провели домашний матч
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» неудачно провели домашний матч
На площадке столичного «Фалькон клуба» подопечные Андрея Вавлева уступили испанской «Гернике» со счетом 52:57 (16:16, 11:12, 9:13, 16:16).
Самой результативной в составе хозяек стала Одера Чидом, набравшая 15 очков.
Ответная встреча за выход в 1/8 финала состоится 9 января в Испании. Победитель этой двухраундовой дуэли встретится с венгерским клубом «Сексард».
Мужская команда минских «драконов» также на арене «Фалькон клуба» в 19.00 начнет матч 2-го тура второго группового этапа Кубка
В другом сегодняшнем поединке «Орадя» примет у себя дома баскетболистов «Ирони».