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17:46 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» проиграли испанской «Гернике» в первом матче плей-офф Еврокубка

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» неудачно провели домашний матч плей-офф Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На площадке столичного «Фалькон клуба» подопечные Андрея Вавлева уступили испанской «Гернике» со счетом 52:57 (16:16, 11:12, 9:13, 16:16).

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Самой результативной в составе хозяек стала Одера Чидом, набравшая 15 очков.

Ответная встреча за выход в 1/8 финала состоится 9 января в Испании. Победитель этой двухраундовой дуэли встретится с венгерским клубом «Сексард».

Мужская команда минских «драконов» также на арене «Фалькон клуба» в 19.00 начнет матч 2-го тура второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа против румынского «Клужа». В стартовом поединке группы J чемпионы Беларуси уступили на выезде израильскому «Ирони» со счетом 75:84. В другом поединке первого игрового дня баскетболисты «Клужа» обыграли на своей площадке еще один румынский клуб — «Орадя» — с результатом 81:76.

В другом сегодняшнем поединке «Орадя» примет у себя дома баскетболистов «Ирони».

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