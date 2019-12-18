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18 декабря, источник: Спорт РИА Новости

УГМК победил «Касторс Брен» в матче Евролиги

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК одержал победу над бельгийским клубом «Касторс Брен» в матче регулярного сезона женской баскетбольной Евролиги.

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Встреча группы А, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 101:73 (27:14, 21:19, 25:15, 28:25). В составе хозяек паркета Эмма Мессеман набрала 23 очка, дабл-дабл оформил Джонквел Джонс (19 очков и 10 подборов), у проигравших самой результативной стала Шакведия Уоллес (16 очков).

Во время загрузки произошла ошибка.

УГМК, на счету которого 7 побед в 8 матчах Евролиги, 8 января сыграет в Оренбурге с местной «Надеждой».

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