УГМК победил «Касторс Брен» в матче Евролиги

Встреча группы А, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 101:73 (27:14, 21:19, 25:15, 28:25). В составе хозяек паркета Эмма Мессеман набрала 23 очка, дабл-дабл оформил Джонквел Джонс (19 очков и 10 подборов), у проигравших самой результативной стала Шакведия Уоллес (16 очков).