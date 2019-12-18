УГМК победил «Касторс Брен» в матче Евролиги
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК одержал победу над бельгийским клубом «Касторс Брен» в матче регулярного сезона женской баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК одержал победу над бельгийским клубом «Касторс Брен» в матче регулярного сезона женской баскетбольной Евролиги.
Встреча группы А, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 101:73 (27:14, 21:19, 25:15, 28:25). В составе хозяек паркета Эмма Мессеман набрала 23 очка,
УГМК, на счету которого 7 побед в 8 матчах Евролиги, 8 января сыграет в Оренбурге с местной «Надеждой».