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21:25 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили «Клуж» в матче Кубка ФИБА-Европа

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» добились первой победы на втором групповом этапе Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня минские «драконы» на арене столичного «Фалькон клуба» в матче 2-го тура группы J принимали румынский «Клуж» и победили с разницей в два очка — 78:76 (25:21, 23:17, 17:25, 13:13).

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Первую половину хозяева выиграли с перевесом в 10 очков, затем гости несколько раз сравнивали счет, но в концовке удача была на стороне минчан. Самым результативным в составе победителей стал Доминес Барнетт, в активе которого 15 баллов.

В стартовом поединке чемпионы Беларуси уступили на выезде израильскому «Ирони» со счетом 75:84. Свой следующий поединок «Цмокi» проведут 8 января на выезде с баскетболистами еще одного румынского клуба «Орадя», который на старте уступил в гостях «Клужу» (76:81), а сегодня принимает у себя дома «Ирони».

В субботу, 21 декабря, баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в очередном матче Единой лиги ВТБ сыграют в Перми с местным клубом «Парма». До этого в девяти играх «банковского» турнира подопечные Ростислава Вергуна одержали лишь одну викторию и занимают 13-е, последнее место. Баскетболисты «Пармы» находятся на 12-й позиции, победив в трех из 11 проведенных встреч. Лидируют в Единой лиге ВТБ подмосковные «Химки», у которых 11 побед в 11 матчах, вторым идет действующий победитель этого турнира московский ЦСКА, выигравший 8 из 11 матчей, по шесть викторий у казанского УНИКСа и краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».

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