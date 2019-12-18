УНИКС победил «Дарюшшафаку» в матче баскетбольного Еврокубка

Самым результативным игроком встречи стал форвард турецкого клуба Джаррод Джонс, набравший 15 очков. У казанцев больше всех очков на счету защитника Евгения Колесникова.

В турнирной таблице УНИКС с шестью победами занимает первое место. Казанцы во вторник обеспечили себе место в топ-16 после поражения французского «Нантера» от итальянской «Брешии», также вышедшей в следующий этап (78:85). «Дарюшшафака» выиграла пять встреч и закончила групповой этап на третьем месте. В топ-16 Еврокубка выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.