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18 декабря, источник: ТАСС

УНИКС победил «Дарюшшафаку» в матче баскетбольного Еврокубка

КАЗАНЬ, 18 декабря. Российский баскетбольный клуб УНИКС (Казань) дома победил со счетом 71:68 турецкую «Дарюшшафаку» в матче заключительного, десятого тура группового этапа Еврокубка.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал форвард турецкого клуба Джаррод Джонс, набравший 15 очков. У казанцев больше всех очков на счету защитника Евгения Колесникова.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице УНИКС с шестью победами занимает первое место. Казанцы во вторник обеспечили себе место в топ-16 после поражения французского «Нантера» от итальянской «Брешии», также вышедшей в следующий этап (78:85). «Дарюшшафака» выиграла пять встреч и закончила групповой этап на третьем месте. В топ-16 Еврокубка выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Днем ранее краснодарский «Локомотив-Кубань» проиграл в гостях турецкому «Тофашу» (90:92) и не сумел пробиться в плей-офф.

Еврокубок — второй по силе баскетбольный турнир в Европе. Главным соревнованием является Евролига.

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