Победа на все 100. ЦСКА разгромил «Црвену Звезду»
Столичные армейцы добились победы в домашнем матче против «Црвены Звезды». Подопечные Димитриса Итудиса устроили соперникам разгром, выбив гроссмейстерскую «сотню». Финальный счет — 100:74.
Столичные армейцы добились победы в домашнем матче против «Црвены Звезды». Подопечные Димитриса Итудиса устроили соперникам разгром, выбив гроссмейстерскую «сотню». Финальный счет — 100:74.
Это сложный сезон. Очень сложный сезон для армейцев. Как начался с сенсационного поражения от «Енисея», так сильно лучше не становится. Стартовый запал в Евролиге — четыре победы в начале подряд — закончился к пятому туру.
Почти одновременно с травмой Уилла Клайберна — главной звезды и однозначного лидера. Оставшись без американца,
Поражения от «Олимпиакоса», «Басконии», «Реала», «Виллербана», «Маккаби»… Они не шли друг за другом, но все пришлись на
Но сдаться? Поникнуть? Признать, что за титул не побороться? Что за бред! ЦСКА — это всегда ЦСКА. Поскольку побеждают не фамилии на майках. Не состав на бумаге. Не прежние трофеи и кубки. А команда, ведомая сильным тренером. Знающая себе цену. И никогда не отступающая от основной задачи. А задача у армейцев одна — выигрывать каждый турнир, в котором они принимают участие. То, что сезон выходит сложным… Так может это даже интереснее! Евролига — особый турнир. И здесь отнюдь не каждый год побеждает тот клуб, который
— «Црвена Звезда» жестко действует в каждом матче. Они отлично показали, насколько могут быть опасны, в недавней встрече против «Милана». То, как команда была выстроена в межсезонье, говорит о серьезных амбициях. И нам приходится признать, что нас ждет очень сложное сражение! К которому мы отнесемся серьезно, — рассуждал накануне Итудис.
Белградцы и впрямь не похожи на мальчиков для битья. Да и никогда не были на них похожи… Да, прошлый сезон в Евролиге им пришлось пропустить. Но в этом команда вернулась — благодаря победе в Адриатической лиге. Перед приездом в Москву «Црвена Звезда» успела подобраться к топ-10, идя с балансом 5−7 (победы-поражения в турнире). Не шик и блеск, но, в целом, достойно. И да — армейцам действительно расслабляться нельзя.
Хотя, о каком расслаблении может быть речь, когда в прошлом туре ЦСКА уступил в
Последний домашний поединок в году в Евролиге был обязан собрать много болельщиков. Фанаты не подвели — трибуны «Мегаспорта» хоть и не полны под завязку, но без поддержки
Надеемся.
А «Црвена Звезда»… Особых проблем не доставила. Не потому, что выступила плохо. Нет, гости боролись. Цеплялись за счет. Уверенно сражались в первой половине. Неплохо начали и третью четверть, едва не выйдя в лидеры после серии успешных атак. Но против вот такого ЦСКА у них шансов не было!
Поскольку Майк Джеймс лишь до большого перерыва набирает аж 22 очка! При этом — реализует 5 трешек (всего у него — 6 за матч при 7 попытках). Поскольку Никита Курбанов страхует партнеров на обеих половинах площадки, наглядно показывая, почему он — единственный во всем составе ЦСКА, кто выходил в этом сезоне в старте всех матчей Евролиги. Поскольку Дэрран Хиллиард, вернувшись после травмы и пропуска двух встреч, за 6 минут на паркете набирает весомые 10 баллов! И это — тоже показатель характера и самоотдачи. Как у всех остальных игроков
И вот в такие моменты понимаешь, что
Главное — побольше таких встреч в новом году.
Мысин Николай