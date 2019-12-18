Победа на все 100. ЦСКА разгромил «Црвену Звезду»

Источник: РИА "Новости"

ТЯЖЕЛАЯ КОНЦОВКА ГОДА

Это сложный сезон. Очень сложный сезон для армейцев. Как начался с сенсационного поражения от «Енисея», так сильно лучше не становится. Стартовый запал в Евролиге — четыре победы в начале подряд — закончился к пятому туру.

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Почти одновременно с травмой Уилла Клайберна — главной звезды и однозначного лидера. Оставшись без американца, красно-синие забуксовали. Летний исход ключевых игроков компенсировать не удалось. Мы надеялись, что это получится, но увы — пока никто из новичков не доказал, что может полноценно заменить и Серхио Родригеса, и Нандо Де Коло, и Кори Хиггинса. Впервые за долгие годы ЦСКА вдруг предстал перед нами не как один из главных фаворитов Евролиги. А как команда, задача которой — для начала пробиться в плей-офф. И нет, задача абсолютно решаемая. Она ей по силам! Но честно — вы можете вспомнить, чтобы к Новому году армейцы не были в топ-3 таблицы регулярки, а находились во второй половине топ-8?

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Поражения от «Олимпиакоса», «Басконии», «Реала», «Виллербана», «Маккаби»… Они не шли друг за другом, но все пришлись на ноябрь-декабрь. И это — почти столько, сколько было у ЦСКА за весь прошлый сезон! Да, регулярку-2019 армейцы прошли, проиграв лишь шесть матчей. Сейчас на их счету таких уже пять. Тот факт, что красно-синие на прошлой неделе впервые за 10 лет уступили «Маккаби», тоже особой радости не добавлял. Любые серии кончаются. Хорошие, увы, в том числе.

Но сдаться? Поникнуть? Признать, что за титул не побороться? Что за бред! ЦСКА — это всегда ЦСКА. Поскольку побеждают не фамилии на майках. Не состав на бумаге. Не прежние трофеи и кубки. А команда, ведомая сильным тренером. Знающая себе цену. И никогда не отступающая от основной задачи. А задача у армейцев одна — выигрывать каждый турнир, в котором они принимают участие. То, что сезон выходит сложным… Так может это даже интереснее! Евролига — особый турнир. И здесь отнюдь не каждый год побеждает тот клуб, который де-юре считают сильнейшим. А в том, что мотивации, самоотдачи, характера и воли к борьбе у ЦСКА хватит, в этом никто не сомневается. Ни болельщики самих красно-синих. Ни даже их принципиальные соперники.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6OY9IZiGgu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6OY9IZiGgu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6OY9IZiGgu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-18T19:04:32+00:00">18 Дек 2019 в 11:04 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

КУРАЖ ДЖЕЙМСА, ХАРАКТЕР ХИЛЛИАРДА

— «Црвена Звезда» жестко действует в каждом матче. Они отлично показали, насколько могут быть опасны, в недавней встрече против «Милана». То, как команда была выстроена в межсезонье, говорит о серьезных амбициях. И нам приходится признать, что нас ждет очень сложное сражение! К которому мы отнесемся серьезно, — рассуждал накануне Итудис.

Белградцы и впрямь не похожи на мальчиков для битья. Да и никогда не были на них похожи… Да, прошлый сезон в Евролиге им пришлось пропустить. Но в этом команда вернулась — благодаря победе в Адриатической лиге. Перед приездом в Москву «Црвена Звезда» успела подобраться к топ-10, идя с балансом 5−7 (победы-поражения в турнире). Не шик и блеск, но, в целом, достойно. И да — армейцам действительно расслабляться нельзя.

Хотя, о каком расслаблении может быть речь, когда в прошлом туре ЦСКА уступил в Тель-Авиве?

Последний домашний поединок в году в Евролиге был обязан собрать много болельщиков. Фанаты не подвели — трибуны «Мегаспорта» хоть и не полны под завязку, но без поддержки красно-синие не остаются! Да, в январе им две игры придется провести в Калининграде — из-за занятости московских площадок. Хотя, во всем есть плюсы — когда еще в этом городе увидят баскетбольный матч такого уровня? Поверьте — дворец спорта «Янтарный» определенно ждет аншлаг! И главное, что ЦСКА туда приедет в хорошем настроении.

Надеемся. Так-то им в пятницу еще играть в Стамбуле. Против лидеров турнирной таблицы и прошлогодних оппонентов по финалу — «Анадолу Эфеса».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6OSajoiPfk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6OSajoiPfk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6OSajoiPfk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-18T18:07:38+00:00">18 Дек 2019 в 10:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А «Црвена Звезда»… Особых проблем не доставила. Не потому, что выступила плохо. Нет, гости боролись. Цеплялись за счет. Уверенно сражались в первой половине. Неплохо начали и третью четверть, едва не выйдя в лидеры после серии успешных атак. Но против вот такого ЦСКА у них шансов не было!

Поскольку Майк Джеймс лишь до большого перерыва набирает аж 22 очка! При этом — реализует 5 трешек (всего у него — 6 за матч при 7 попытках). Поскольку Никита Курбанов страхует партнеров на обеих половинах площадки, наглядно показывая, почему он — единственный во всем составе ЦСКА, кто выходил в этом сезоне в старте всех матчей Евролиги. Поскольку Дэрран Хиллиард, вернувшись после травмы и пропуска двух встреч, за 6 минут на паркете набирает весомые 10 баллов! И это — тоже показатель характера и самоотдачи. Как у всех остальных игроков красно-синих, от Рона Бейкера до Джоэля Боломбоя (локомотива атак ЦСКА во второй половине).

Тут ни Билли Бэйрон не поможет. Ни Дежан Давидовач. Ни даже Джеймс Гист. С конца третьей четверти и до самой финальной сирены ЦСКА избивает соперников. Под шум и одобрение трибун набирая гроссмейстерские 100 очков.

И вот в такие моменты понимаешь, что красно-синие даже без Клайберна, Де Коло, Хиггинса и Родригеса способны отстоять свой чемпионский титул!

Главное — побольше таких встреч в новом году.