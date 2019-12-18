Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси Дэвилз
Анахайм Дакс
01
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
18.12
Брешиа
Сассуоло
02
Футбол. Зарубежный
18.12
Боруссия М
Падерборн
20
Футбол. Зарубежный
18.12
Вольфсбург
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
18.12
Айнтрахт Ф
Кельн
24
Футбол. Зарубежный
18.12
Фрайбург
Бавария
13
Футбол. Зарубежный
18.12
Барселона
Реал
00
Футбол. Зарубежный
18.12
Сампдория
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
18.12
Байер
Герта
01
Хоккей. КХЛ
18.12
Динамо Мн
Сочи
25
Хоккей. КХЛ
18.12
Торпедо
Барыс
04
Хоккей. КХЛ
18.12
Куньлунь
Адмирал
63
Все события
Фоторепортажи
24Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
10Россия проиграла Швеции в матче Кубка Первого канала
18 декабря, источник: Советский спорт

Победа на все 100. ЦСКА разгромил «Црвену Звезду»

Столичные армейцы добились победы в домашнем матче против «Црвены Звезды». Подопечные Димитриса Итудиса устроили соперникам разгром, выбив гроссмейстерскую «сотню». Финальный счет — 100:74.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТЯЖЕЛАЯ КОНЦОВКА ГОДА

Это сложный сезон. Очень сложный сезон для армейцев. Как начался с сенсационного поражения от «Енисея», так сильно лучше не становится. Стартовый запал в Евролиге — четыре победы в начале подряд — закончился к пятому туру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Почти одновременно с травмой Уилла Клайберна — главной звезды и однозначного лидера. Оставшись без американца, красно-синие забуксовали. Летний исход ключевых игроков компенсировать не удалось. Мы надеялись, что это получится, но увы — пока никто из новичков не доказал, что может полноценно заменить и Серхио Родригеса, и Нандо Де Коло, и Кори Хиггинса. Впервые за долгие годы ЦСКА вдруг предстал перед нами не как один из главных фаворитов Евролиги. А как команда, задача которой — для начала пробиться в плей-офф. И нет, задача абсолютно решаемая. Она ей по силам! Но честно — вы можете вспомнить, чтобы к Новому году армейцы не были в топ-3 таблицы регулярки, а находились во второй половине топ-8?

Во время загрузки произошла ошибка.

Поражения от «Олимпиакоса», «Басконии», «Реала», «Виллербана», «Маккаби»… Они не шли друг за другом, но все пришлись на ноябрь-декабрь. И это — почти столько, сколько было у ЦСКА за весь прошлый сезон! Да, регулярку-2019 армейцы прошли, проиграв лишь шесть матчей. Сейчас на их счету таких уже пять. Тот факт, что красно-синие на прошлой неделе впервые за 10 лет уступили «Маккаби», тоже особой радости не добавлял. Любые серии кончаются. Хорошие, увы, в том числе.

Но сдаться? Поникнуть? Признать, что за титул не побороться? Что за бред! ЦСКА — это всегда ЦСКА. Поскольку побеждают не фамилии на майках. Не состав на бумаге. Не прежние трофеи и кубки. А команда, ведомая сильным тренером. Знающая себе цену. И никогда не отступающая от основной задачи. А задача у армейцев одна — выигрывать каждый турнир, в котором они принимают участие. То, что сезон выходит сложным… Так может это даже интереснее! Евролига — особый турнир. И здесь отнюдь не каждый год побеждает тот клуб, который де-юре считают сильнейшим. А в том, что мотивации, самоотдачи, характера и воли к борьбе у ЦСКА хватит, в этом никто не сомневается. Ни болельщики самих красно-синих. Ни даже их принципиальные соперники.

Во время загрузки произошла ошибка.

КУРАЖ ДЖЕЙМСА, ХАРАКТЕР ХИЛЛИАРДА

— «Црвена Звезда» жестко действует в каждом матче. Они отлично показали, насколько могут быть опасны, в недавней встрече против «Милана». То, как команда была выстроена в межсезонье, говорит о серьезных амбициях. И нам приходится признать, что нас ждет очень сложное сражение! К которому мы отнесемся серьезно, — рассуждал накануне Итудис.

Белградцы и впрямь не похожи на мальчиков для битья. Да и никогда не были на них похожи… Да, прошлый сезон в Евролиге им пришлось пропустить. Но в этом команда вернулась — благодаря победе в Адриатической лиге. Перед приездом в Москву «Црвена Звезда» успела подобраться к топ-10, идя с балансом 5−7 (победы-поражения в турнире). Не шик и блеск, но, в целом, достойно. И да — армейцам действительно расслабляться нельзя.

Хотя, о каком расслаблении может быть речь, когда в прошлом туре ЦСКА уступил в Тель-Авиве?

Последний домашний поединок в году в Евролиге был обязан собрать много болельщиков. Фанаты не подвели — трибуны «Мегаспорта» хоть и не полны под завязку, но без поддержки красно-синие не остаются! Да, в январе им две игры придется провести в Калининграде — из-за занятости московских площадок. Хотя, во всем есть плюсы — когда еще в этом городе увидят баскетбольный матч такого уровня? Поверьте — дворец спорта «Янтарный» определенно ждет аншлаг! И главное, что ЦСКА туда приедет в хорошем настроении.

Надеемся. Так-то им в пятницу еще играть в Стамбуле. Против лидеров турнирной таблицы и прошлогодних оппонентов по финалу — «Анадолу Эфеса».

Во время загрузки произошла ошибка.

А «Црвена Звезда»… Особых проблем не доставила. Не потому, что выступила плохо. Нет, гости боролись. Цеплялись за счет. Уверенно сражались в первой половине. Неплохо начали и третью четверть, едва не выйдя в лидеры после серии успешных атак. Но против вот такого ЦСКА у них шансов не было!

Поскольку Майк Джеймс лишь до большого перерыва набирает аж 22 очка! При этом — реализует 5 трешек (всего у него — 6 за матч при 7 попытках). Поскольку Никита Курбанов страхует партнеров на обеих половинах площадки, наглядно показывая, почему он — единственный во всем составе ЦСКА, кто выходил в этом сезоне в старте всех матчей Евролиги. Поскольку Дэрран Хиллиард, вернувшись после травмы и пропуска двух встреч, за 6 минут на паркете набирает весомые 10 баллов! И это — тоже показатель характера и самоотдачи. Как у всех остальных игроков красно-синих, от Рона Бейкера до Джоэля Боломбоя (локомотива атак ЦСКА во второй половине).

Тут ни Билли Бэйрон не поможет. Ни Дежан Давидовач. Ни даже Джеймс Гист. С конца третьей четверти и до самой финальной сирены ЦСКА избивает соперников. Под шум и одобрение трибун набирая гроссмейстерские 100 очков.

И вот в такие моменты понимаешь, что красно-синие даже без Клайберна, Де Коло, Хиггинса и Родригеса способны отстоять свой чемпионский титул!

Главное — побольше таких встреч в новом году.

Мысин Николай

Читайте также
 Пеппи Длинный конек. Феноменальный год Александры Трусовой
Зидан идет путем Капелло? 7 тренеров, которые возвращались в «Реал»
«Класико» без голов. На трибунах и возле арены было интереснее
Дзюба, Чалов, пакуйте чемоданы. Кому из РПЛ пора в Европу
Выигравший Универсиаду россиянин дисквалифицирован на два года
Кто из россиян не оправдал дорогостоящие контракты НХЛ
«Тарасова права»: Медведева о четверном и ученицах Тутберидзе
Фуркад отреагировал на отстранение России
В отношении россиян открыли 15 новых дел. Опять допинг
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь