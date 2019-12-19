Баскетболистки курского «Динамо» уступили «Лиону» в матче Евролиги

Встреча группы B, прошедшая в Лионе, завершилась со счетом 84:59 (10:20, 27:12, 26:15, 21:12) в пользу хозяев. В составе победительниц самой результативной стала Ингрид Танкерэй (17 очков), у проигравших — Деванна Боннер (19).