Казанцы сыграют за всю Россию

Источник: Коммерсантъ

Кубок Европы в нынешнем сезоне обзавелся для его участников дополнительным бонусом. В предыдущие годы победителю, помимо собственно трофея, доставалась еще и путевка в более престижную Евролигу. Однако по новым правилам таких путевок выделяется уже две — каждому из финалистов первенства. И перед стартом сезона шансы на то, что на попадание в финал смогут претендовать оба российских участника турнира — УНИКС или «Локомотив-Кубань», рассматривались как значительные. Собственно, если посмотреть на то, как складывался Кубок Европы в последние годы, окажется, что для команд Единой лиги ВТБ он получался очень успешным. В сезоне 2012/13 года чемпионом стал «Локомотив», затем первенствовал УНИКС, в сезоне 2014/15 года титул достался «Химкам». Позже российские клубы не выигрывали Кубок Европы, но в play-off выходили стабильно и дружно, а в сезоне 2017/18 года «Локомотиву» совсем немного не хватило, чтобы снова завоевать титул.

Источник: Коммерсантъ

Однако в этот раз для российских клубов Кубок Европы складывается куда сложнее. Особенно неважно пошли дела у «Локомотива». Железнодорожники неплохо стартовали, одержав две победы в трех матчах, но потом игра разладилась. Четыре поражения подряд поставили команду на грань провала. А постоянная смена тренеров (сезон «Локомотив» начинал под руководство Луки Банки, его сменил Богдан Карайчич, а уже на его место пришел Евгений Пашутин) лишь на время бодрила команду. В итоге «Локомотив» еще во вторник в решающем для себя матче уступил в гостях «Тофашу» (90:92) и потерял шансы на место в топ-4 группы B.

Источник: Коммерсантъ

Надо отметить, что не блестяще шли дела и у УНИКСа. Казанцы стартовали прекрасно, с пяти побед в шести матчах. Но затем последовали три осечки подряд. Правда, реальной угрозы попаданию казанцев в Top-16 это не создавало. Единственный вариант, при котором они выбывали из турнира, выглядел слишком уж фантастическим: УНИКСу нужно было в последнем домашнем матче против «Дарюшшафаки» проиграть с разницей более 35 очков. При этом «Ховентут» должен был непременно обыграть «Цедевиту», а «Нантер» — победить «Брешию» с разницей ровно в три очка. Последняя, одержав победу, и сломала эту схему, автоматом отправив УНИКС в следующий раунд, и вроде бы лишила вчерашнюю встречу 10-го тура казанцев c «Дарюшшафакой» турнирного смысла.

Источник: Коммерсантъ

Однако оставалось неясным, с какого именно места казанцы пройдут в Top-16. А занять они могли и первое (в случае собственной победы и поражения «Ховентута» от «Цедевиты»), и второе (в случае победы казанцев и победы «Ховентута»), и четвертое (в случае поражения от «Дарюшшафаки») место. При этом распределение мест в группе вещь важная, способная заметно повлиять на дальнейшие перспективы команды (по итогам Top-16 в play-off выходят по две лучшие команды от каждой из четырех групп). Скажем, четвертое место отправляло УНИКС на втором этапе в весьма неприятную кампанию к «Уникахе» и «Андорре».

Источник: Коммерсантъ

Однако и «Дарюшшафака» не горела желанием ухудшать свое положение. А потому у казанского матча не было даже оттенка проходной игры. Гости, доказывая репутацию лучшей команды турнира, в том, что касается игры в обороне, успешно ломали игру лидерам казанцев Эрику Макколуму и Реймару Моргану. И долгое время такой подход работал: УНИКС по большей части вынужден был выступать в роли догоняющего. Но и у наставника казанцев Димитриса Прифтиса был свой джокер — Евгений Колесников, ставший самым результативным игроком своей команды. Набрал он не так уж и много, 14 очков, но без них у УНИКСа не было бы шансов на то, чтобы затащить матч в по-настоящему «валидольную» концовку, которая, к счастью для хозяев, принесла им победу со счетом 71:68. Учитывая, что «Ховентут» свой матч проиграл, УНИКС занял в группе C первое место.