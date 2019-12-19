Внезапная смерть. «Химки» в овертайме уступили греческому «Олимпиакосу»

КЕМЗУРА ПРОТИВ КУРТИНАЙТИСА

Два тура на неделе всегда сложно! Тем более в Евролиге. Особенно если начинать их на выезде. К тому же против «Олимпиакоса». Если не знаете трехкратных чемпионов турнира.

Но именно такая участь выпала «Химкам», серьезно ослабленным потерей одного из лидеров команды, Яниса Тиммы, который по-прежнему находится в лазарете из-за травмы икроножной мышцы.

Оправдание? Нет! Желто-синие продолжают оставаться в топ-8, претендуя на путевку в плей-офф. А победа над «Альбой» на прошлой неделе должна была еще больше взбодрить подмосковную команду. «Олимпиакос» же, напротив, пережил в этом сезоне сразу несколько потрясений. Главное из которых тяжелая болезнь Дэвида Блатта, главного тренера команды, который осенью признался, что у него диагностирован рассеянный склероз. И подал в отставку в начале сезона.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/D8ZljRx-SO0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Такие истории всегда сложно принять. И уж, конечно, они отражаются на духе команды. Смена наставника импульса не дала пусть и возглавил «Оли» Кястутис Кемзура. Вы же помните он был когда-то у руля и в «Химках»! Но то ли литовец не ровня Блатту. То ли не все в его силах. Однако перед матчем с желто-синими «Олимпиакос» нашел себя лишь на 11-м месте в таблице главного турнира Европы. Нетипичное для себя место, прямо скажем.

Хотя таблица таблицей. А главное текущая форма. И результаты.

В данный момент «Олимпиакос» играет хорошо. Став главным тренером, Кемзура сделал ряд изменений в составе. Но говорить об «Оли» сложно, так как они не играют в национальном чемпионате и, с одной стороны, имеют больше сил и энергии, чем другие команды. С другой — теряют игровой ритм, потому что проводят один, максимум два матча в неделю. Неизменно одно: дома «Олимпиакос» всегда играет хорошо и будет бороться все 40 минут. И, конечно же, многое зависит от того, как сыграет Спанулис. Римас Куртинайтис

ОДНОГО ШВЕДА МАЛО

Спанулис, наверное, лучший, но далеко не единственный из звездных ветеранов греческой команды. И останавливать их надо было всех! Что не очень выходит у «Химок». По крайней мере в начале матча. Мало того, что Швед не попадает дальние броски в стартовой четверти. Так на подмосковных баскетболистов еще и нападает эпидемия по незабиванию штрафных Отсюда отставание к первому двухминутному перерыву 20:25.

Но Швед есть Швед! И лучший скорер Европы последних трех лет проявляет себя так, как может. Успешно корректирует прицел, налаживает выстрелы из-за шестиметровой линии. Ведет команду за собой. Как всегда это делает! И пусть к большому перерыву одних его усилий не хватает, чтобы гости выбились в лидеры («Оли» по-прежнему ведет 49:42), но к экватору заключительной четверти Химки все же выходят вперед. И ни Спанулис не спасает. Ни Принтезис. Ни Папаниколау.

Хотя и стараются.

Жаль, эта история заканчивается на последней минуте. Когда желто-синие впереди 96:90. И 36 очков на счету того самого Шведа! Одних только трешек он забил целых 7 штук. Плюс помогают, как могут, Джереми Эванс и Девин Букер. Когда же эстафету дальних попаданий от лидера желто-синих принимают Крамер, Бертанс и Карасев, в победе гостей, кажется, нет никаких сомнений. И даже время — на стороне химчан!

Но баскетбол слишком непредсказуемая игра, и все может перевернуться с ног на голову в мгновение ока.

Пять фолов Эванса, две досадные ошибки в концовке, важнейшие пропущенные трехи, усталость и банальное невезение отправляют гостей в овертайм. За который желто-синие набирают всего два очка и дарят победу хозяевам 98:109.