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15:49 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист ЦСКА Джеймс признан лучшим игроком 14-го тура Евролиги

ТАСС, 19 декабря. Американский защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс назван лучшим игроком 14-го тура Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: РИА "Новости"

В среду ЦСКА на своей площадке выиграл у сербской «Црвены Звезды» со счетом 100:74, Джеймс набрал 29 очков (22 очка в первой половине), сделал по три подбора и передачи. Американец в третий раз в сезоне признан лучшим игроком тура в Евролиге, ранее он был выбран лучшим по итогам первого и восьмого туров.

Второе место в списке лучших игроков 14-го тура занял российский защитник «Химок» Алексей Швед, который набрал 36 очков, сделал девять передач, три подбора и вынудил соперников набрать 11 фолов. «Химки» на выезде в овертайме уступили греческому «Олимпиакосу» со счетом 98:109.

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ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице, в активе команды девять побед в 14 матчах. В следующем матче ЦСКА 20 декабря на выезде сыграет с лидером, турецким «Анадолу Эфесом», которого российская команда победила в финале прошлого сезона Евролиги.

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