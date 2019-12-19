Баскетболист ЦСКА Джеймс признан лучшим игроком 14-го тура Евролиги

В среду ЦСКА на своей площадке выиграл у сербской «Црвены Звезды» со счетом 100:74, Джеймс набрал 29 очков (22 очка в первой половине), сделал по три подбора и передачи. Американец в третий раз в сезоне признан лучшим игроком тура в Евролиге, ранее он был выбран лучшим по итогам первого и восьмого туров.