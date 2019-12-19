Сергей Панов назначен генеральным менеджером баскетбольного клуба «Нижний Новгород»

Такое решение было принято на заседании правления клуба. Ранее Панов уже занимал пост генменеджера «Нижнего Новгорода» с 2008 по 2014 годы, после чего был назначен министром спорта Нижегородской области.

«Должность генерального менеджера подразумевает под собой работу с игроками и тренерским штабом. И речь не только о подписаниях и заменах, но и о том, чтобы найти нужные слова для команды в раздевалке, да и в обычной жизни. Будем работать над тем, чтобы победы случались как можно чаще», — сказал Панов.

В качестве игрока Панов в составе сборной России дважды становился серебряным призером чемпионатов мира, а также выигрывал серебряную и бронзовую медали первенства Европы. На клубном уровне Панов вместе с ЦСКА 10 раз становился чемпионом России, а позднее дважды повторил это достижение вместе с пермским «Урал-Грейтом».