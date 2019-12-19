Баскетболистки «Енисея» уступили клубу «Гожув» в матче плей-офф КЕ

Встреча, прошедшая в четверг в Польше, завершилась со счетом 67:66 (19:21, 18:14, 12:16, 18:15). В составе польского клуба самой результативной стала Кали Коппер, набравшая 27 очков. У «Енисея» дабл-дабл сделала Кьяра Линскенс (12 очков, 16 подборов), ее партнерша по команде Сигрид Койзар записала в актив 17 баллов.