Баскетболистки «Енисея» уступили клубу «Гожув» в матче плей-офф КЕ
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Баскетболистки красноярского «Енисея» проиграли польскому «Гожуву» в первом матче раунда
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Баскетболистки красноярского «Енисея» проиграли польскому «Гожуву» в первом матче раунда
Встреча, прошедшая в четверг в Польше, завершилась со счетом 67:66 (19:21, 18:14, 12:16, 18:15). В составе польского клуба самой результативной стала Кали Коппер, набравшая 27 очков. У «Енисея»
Ответный матч пройдет 9 января в Красноярске.