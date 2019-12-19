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19 декабря, источник: Спорт РИА Новости

«Спарта энд К» победила «Фрибург» в матче плей-офф Кубка Европы

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Баскетболистки подмосковной «Спарты энд К» одержали победу над швейцарским «Фрибургом» в первом матче раунда плей-офф Кубка Европы.

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Встреча, прошедшая в четверг в Швейцарии, завершилась со счетом 89:72 (19:17, 26:15, 23:22, 21:18). В составе российского клуба 20 очков набрала Пэрис Ки, 17 баллов в активе Морган Бертч. У «Фрибурга» самой результативной стала Мариэль Жиру (18 очков).

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Ответный матч пройдет 9 января в Видном.

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