«Спарта энд К» победила «Фрибург» в матче плей-офф Кубка Европы

Встреча, прошедшая в четверг в Швейцарии, завершилась со счетом 89:72 (19:17, 26:15, 23:22, 21:18). В составе российского клуба 20 очков набрала Пэрис Ки, 17 баллов в активе Морган Бертч. У «Фрибурга» самой результативной стала Мариэль Жиру (18 очков).